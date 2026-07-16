Cuộc đua Vua phá lưới World Cup: Không cần ghi bàn, Messi vẫn vượt mặt Mbappe

Messi đã lấy lại ngôi đầu theo cách đặc biệt.

Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng Messi vẫn góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh tại vòng bán kết World Cup 2026. El Pulga là người kiến tạo cả 2 bàn thắng, giúp Enzo Fernandez rồi Lautaro Martinez lập công.

Với 2 pha kiến tạo này, Messi cũng đồng thời chiếm lại ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới từ tay Mbappe. Cả 2 đều đã có 8 bàn thắng, nhưng Messi nhỉnh hơn về số đường kiến tạo.

Messi dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới

Cầu thủ xếp ngay sau Messi và Mbappe là Haaland (7 bàn). Tiếc rằng, đội tuyển Na Uy đã dừng bước nên Haaland không thể tiếp tục cuộc đua đến Chiếc giày Vàng nữa.

Nhóm tiếp theo là ngôi sao tuyển Anh: Harry Kane và Bellingham. Cả 2 đều đã có 6 bàn thắng. 2 cầu thủ đã ghi được 5 bàn là Dembele và Mikel Oyarzabal.

Do World Cup có cả trận tranh hạng ba và trận chung kết, cuộc đua Vua phá lưới vẫn rất khó lường. Trận tranh hạng ba thường diễn ra khá cởi mở và được đánh giá là cơ hội để những Mbappe, Kane, Bellingham hay Dembele nâng cao thành tích. Trong khi đó, Messi và Mikel Oyarzabal sẽ đối đầu ở trận chung kết.