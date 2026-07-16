Cay cú vì thua trận, Bellingham đánh vào đầu cầu thủ Argentina

Bellingham đã có hành động xấu xí.

Trận bán kết World Cup 2026 kết thúc với bi kịch của đội tuyển Anh. Tam sư dẫn trước 1-0 nhưng để thua ngược trong những phút cuối và nhận thất bại chung cuộc 1-2. Sau tiếng còi mãn cuộc, trong khi các cầu thủ Anh tỏ ra vô cùng thất vọng thì các cầu thủ Argentina ôm chầm lấy nhau ăn mừng.

Bỗng nhiên, Bellingham đánh vào đầu cầu thủ một cầu thủ bên phía Argentina đang ăn mừng. Bất ngờ ở chỗ, người bị đánh là Valentín Barco vốn không hề ra sân phút nào trong trận đấu với Anh.

Bellingham đánh vào đầu cầu thủ Argentina

Một số ý kiến cho rằng có thể Bellingham thấy Valentín Barco ăn mừng quá khích trong bàn thắng của đội tuyển Argentina. Nhưng dù lý do ra sao, hành động đánh người của tiền vệ người Anh là không đẹp chút nào. Cú đánh của Bellingham khởi đầu cho màn xô xát giữa cầu thủ 2 đội. Rất may là mọi chuyện không đi xa hơn.

Bellingham nổi nóng với Valentín Barco

Trận đấu giữa Anh và Argentina đã diễn ra rất căng thẳng. 2 đội đã phạm tổng cộng 26 lỗi trong 90 phút thi đấu và buộc trọng tài phải rút ra 4 thẻ vàng. Trong từng tình huống tranh chấp, cầu thủ 2 bên cũng sẵn sàng vào bóng quyết liệt với đối phương.

Cá nhân Bellingham dù rất cố gắng nhưng cũng không có được màn thể hiện như mong muốn. Anh thường xuyên phải chạy đuổi theo bóng, không tung ra được pha dứt điểm nào và cũng không có đường chuyền nào tạo cơ hội dứt điểm cho đồng đội.