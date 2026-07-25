Cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup: Đình Bắc dẫn đầu sau cú "nhấn ga" mạnh mẽ

Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn tại AFF Cup.

Đình Bắc đã có màn chào sân AFF Cup không thể tuyệt vời hơn với cú hat-trick vào lưới Timor Leste. Chân sút xứ Nghệ là cầu thủ Việt Nam thứ ba ghi hat-trick ở một trận đấu AFF Cup. 2 người trước đó làm được điều tương tự là Công Vinh (2 lần) và Phan Thanh Bình.

Với 3 bàn thắng trong tay, Đình Bắc cũng đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026. Tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Việt Nam thứ ba giành danh hiệu này trong lịch sử giải đấu (sau Tiến Linh năm 2022 và Xuân Son năm 2024).

Màn trình diễn của Đình Bắc trước Timor Leste được trang SofaScore chấm điểm 10 tròn. Ngoài 3 bàn thắng, Đình Bắc còn tạo ra 2 cơ hội dứt điểm cho đồng đội và 1 trong số này được Quang Hải tận dụng mang về bàn thắng. Bên cạnh đó, nhà vô địch SEA Games 33 còn có hàng loạt tình huống đi bóng ấn tượng và lui về hỗ trợ phòng ngự khi cần.

2 chân sút còn lại trên hàng công tuyển Việt Nam cũng đều đã lập công trong trận mở màn AFF Cup 2026 là Đỗ Hoàng Hên (2 bàn) và Xuân Son (1 bàn). Hàng công sẽ là niềm hi vọng lớn của HLV Kim Sang-sik trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á.