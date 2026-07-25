Báo Indonesia: “Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng tuyệt vời”

Truyền thông Indonesia ấn tượng mạnh với chiến thắng mở màn 7-0 của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026.

Ở trận ra quân AFF Cup 2026, tuyển Việt Nam dễ dàng “đè bẹp” Timor Leste 7-0 để tạm đứng đầu bảng A. Chiến thắng này tất nhiên thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Indonesia, đặc biệt khi tuyển Indonesia sắp chạm trán tuyển Việt Nam ngay từ vòng bảng.

“Tuyển Việt Nam dốc toàn lực! Họ đã đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0 để đứng đầu bảng A tại AFF Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đã khởi đầu trận đấu đầu tiên một cách rất ấn tượng sau khi đánh bại Timor Leste với chiến thắng tuyệt vời trong trận đấu thuộc bảng A của AFF Cup 2026.

Trên sân vận động Chonburi, họ dễ dàng ghi tới 5-0 chỉ trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của Đỗ Hoàng Hạnh (phút 7 và 41), Nguyễn Đình Bắc (phút 31 và 42) và Nguyễn Xuân Sơn (phút 45+1).

Trong khi đó, ở hiệp hai, đội của Kim Sang-sik đã gia tăng khoảng cách dẫn trước nhờ bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc (65') lập hat-trick và Nguyễn Quang Hải (79').

Với kết quả này, Đội tuyển Sao Vàng đã xuất sắc đứng đầu bảng A của AFF Cup 2026 với 3 điểm. Họ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Singapore, đội trước đó đã đánh bại Campuchia với tỷ số 2-1” – Bola đánh giá về trận đấu của tuyển Việt Nam.

Truyền thông Indonesia khen ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu tối qua, hãng truyền thông CNN Indonesia bình luận: “Kết quả này đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở bảng A, bao gồm cả đội tuyển quốc gia Indonesia, đội vẫn chưa thi đấu trận đầu tiên”.

“Chiến thắng vang dội này đã mang về cho Việt Nam ba điểm và hiệu số bàn thắng bại tốt hơn so với Singapore, đội cũng vừa giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên”.

Hãng truyền thông Detik của xứ Vạn đảo lại cho rằng tuyển Việt Nam dường như vẫn chưa phô diễn hết sức mạnh tấn công. "Việt Nam đã chơi đầy thuyết phục trước Timor Leste. Sau khi dẫn 5-0 ở hiệp 1, họ đã giảm nhịp độ trận đấu và giữ sức trong hiệp 2. Dù vậy, Đình Bắc và Quang Hải vẫn ghi thêm 2 bàn để ấn định tỷ số 7-0.

Với thắng lợi 7 sao này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hành trình chinh phục chức vô địch, đồng thời gửi thông điệp đanh thép tới các đối thủ”.

Ở các lượt trận tiếp theo, tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore ngày 31/7, Indonesia ngày 3/8 và Campuchia ngày 7/8.