Cuộc đua tiêu tiền đã bắt đầu

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 sẽ mở cửa đầu tiên tại Anh, vào ngày 10-6. Trong khi đó Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Serie A và phần lớn các giải đấu khác chỉ mở cửa ngày 1-7. Quá trình tăng cường lực lượng tại Anh, Đức và Tây Ban Nha kết thúc vào ngày 1-9, trong khi Pháp, Italia kết thúc sớm hơn vào ngày 31-8. Trong đó, như thường lệ thì cuộc đua tiêu tiền ở Anh một lần nữa thu hút nhiều sự chú ý nhất.



Mùa hè gần nhất, Premier League có năm thứ 2 liên tiếp sụt giảm về tổng chi. Tổng cộng, các CLB Premier League đã chi 1,1 tỉ bảng cho chuyển nhượng, mức chi thấp hơn 11% so với tổng 1,3 tỉ bảng của mùa hè trước, và giảm 9% so với năm 2019. Điều này được cho là dễ hiểu khi đó là quãng thời gian mà bóng đá chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19. Mặc dù vậy, đó vẫn là năm thứ 6 liên tiếp Premier League chi vượt mốc 1 tỉ bảng trên thị trường chuyển nhượng - thậm chí nhiều hơn gấp đôi so với giải đấu chịu chi thứ 2 là Serie A, vào khoảng 475 triệu bảng.

Mùa hè này, khi tình hình Covid-19 dịu đi rất nhiều và tính cạnh tranh vẫn đang tăng cao, sự sôi động trong công tác tăng cường nhân sự dự báo sẽ tăng lên rất nhiều. Man.City đã khởi động cuộc đua này với thương vụ bom tấn Erling Haaland, người đến từ Borussia Dortmund với giá trị giải phóng hợp đồng 51,4 triệu bảng. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola vừa thắng Premier League thứ 4 trong 5 năm, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng sức mạnh thì đó chắc chắn sẽ kéo theo một loạt các nỗ lực bám theo từ Liverpool hay Chelsea.

Eddie Howe của Newcastle có thể sẽ là nhà cầm quân bận rộn nhất trong mùa hè này.

Man.United vừa trải qua một mùa giải tệ hại, chỉ kết thúc ở vị trí thứ 6 với tổng điểm thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League. Nên chắc chắn, tân HLV Erik ten Hag sẽ được cung cấp một ngân quỹ không nhỏ để hy vọng khôi phục lại vị thế của đội bóng đang giữ kỷ lục 20 lần vô địch Anh nhưng đã đứng ngoài cuộc đua này kể từ năm 2013.

Trong khi đó, HLV Antonio Conte ở Tottenham hay HLV Mikel Arteta ở Arsenal cũng không muốn là kẻ chậm chân trong cuộc đua tốp 4 ngày càng quá khó khăn.



Cái tên được mong chờ sẽ tạo cú sốc lớn trên thị trường là Newcastle, khi nguồn tiền khổng lồ từ chủ sở hữu Ả Rập sẽ có… cơ hội chi tiêu. Trong tháng Giêng vừa qua, Newcastle là đội chi lớn nhất với tổng cộng 92 triệu bảng, là yếu tố quan trọng giúp tân HLV Eddie Howe cùng đội bóng trụ hạng một cách ấn tượng - từ một đội không thắng trong 14 trận đầu tiên của mùa giải trước, nhưng kết thúc chỉ kém 9 điểm so với đội xếp thứ 6 là Man.United. Đó chắc chắn là động lực để thôi thúc các chủ sở hữu mới của Chích chòe đặt ra mục tiêu cao hơn.