Hậu vệ Anh Vũ khó thoát mức kỷ luật nặng từ Ban kỷ luật VFF

Chia sẻ trên trang cá nhân vào buổi tối cùng ngày, Anh Vũ bày tỏ sự hối hận: "Ngay tại thời điểm này, em không biết nói gì ngoài lời xin lỗi đến Ban lãnh đạo đội Bình Thuận, xin lỗi người hâm mộ. Do tính chất trận đấu quá áp lực, căng thẳng nên em có hành động không kềm chế và gây tổn hại đến trọng tài và hình ảnh của CLB, em rất hối hận và không biết nói gì thêm gì ngoài lời xin lỗi…".



Sự ăn năn, lời xin lỗi dường như đã quá muộn so với những gì mà cầu thủ này thể hiện trên sân Nha Trang hôm ấy. Bởi qua băng ghi hình cho thấy hành vi của Anh Vũ diễn ra liên tục. Anh lao đến trọng tài, xô đẩy, đánh, túm áo… cho đến khi nhiều người ập đến can ngăn, mà nếu sự can thiệp chậm hơn thì chưa biết tình hình sẽ như thế nào.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ kể lại: "Tôi bị Vũ lao vào hành hung quá bất ngờ, bởi tôi không nghĩ cầu thủ này lại hành xử như vậy. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp tránh và bị Vũ đánh vào mặt. Rất may ở tình huống sau đó, Vũ túm áo tôi nhưng tôi dứt ra được và tránh được cú đấm sau đó, rồi mọi người mới lao vào can ngăn...".

Việc bị cầu thủ tấn công trên sân bóng hẳn sẽ là một cú sốc, nổi ám ảnh khó nguôi ngoai đối với bất kỳ trọng tài nào. Có mặt trên khán đài hôm ấy còn có sự hiện diện của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền, chính thì thế mà hình phạt nặng nhất đang chờ đón Anh Vũ.

Hình ảnh xấu xí ở ngày cuối giải hạng Nhì 2022 trên sân Nha Trang

Một thành viên Ban kỷ luật cũng khẳng định: "Hành vi như vậy thì không thể nào xử nhẹ được. Chúng tôi sẽ chờ ý kiến của các bên liên quan như LĐBĐ Việt Nam, Ban trọng tài LĐBĐ Việt Nam, BTC giải hạng Nhì Quốc gia, các giám sát cũng như báo cáo từ trọng tài. Án phạt chắc chắn là phải mạnh tay".

Trong quá khứ bóng đá Việt Nam từng chứng kiến 2 đội trưởng bị cấm thi đấu vĩnh viễn do những hành vi thiếu kiểm soát trên sân. Đó là hậu vệ Chu Văn Mùi (CATPHCM) đã từng bị cấm thi đấu vĩnh viễn khi có hành vi đe dọa trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng trong trận gặp Đồng Tháp năm 1996. Ở mùa bóng 1997, một cầu thủ khác cũng bị cấm thi đấu vĩnh viễn khi có hành động phi thể thao trên sân là Văn Cao (Long An) trong trận Long An - CAHN.

Mãi 10 năm sau, cả hai mới được VFF xóa án, chính thức được tham gia vào các hoạt động nằm trong hệ thống quản lý của VFF.