Cuộc đua siêu sân vận động: Vingroup xây sân có mái che lớn nhất thế giới, Sun Group làm sân 50.000 chỗ ngay cạnh trung tâm TPHCM

Sau làn sóng cao tốc, đường vành đai, sân bay thì sân vận động quy mô lớn đang nổi lên như một lớp hạ tầng mới. Khác với giai đoạn trước, khi sân vận động chủ yếu mang tính phúc lợi, các dự án hiện nay được đặt trong bài toán kinh tế, đô thị và thương hiệu quốc gia.
Trong đó, nổi bật là ba sân vận động gồm: Sân PVF (Hưng Yên) với sức chứa 60.000 chỗ do Bộ Công An làm chủ đầu tư, Vingroup xây dựng; sân Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) do Vingroup phát triển, quy mô 135.000 chỗ và sân trung tâm Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc (TP.HCM) với sức chứa 50.000 chỗ do Sun Group đề xuất đầu tư.
Cả ba sân tuy đều rất lớn về quy mô và được thiết kế cho những mục đích khác nhau. Sân PVF là hạ tầng thúc đẩy sự phát triển đô thị phía đông Hà Nội; sân Trống Đồng mang tính biểu tượng và định vị hình ảnh; trong khi Rạch Chiếc hướng tới phục vụ nhu cầu đô thị và khả năng khai thác thường xuyên.
Đặc biệt, cả ba sân đều được trang bị hiện đại như hệ thống mái che tự động chiếm hơn 50% chỗ ngồi, cỏ mô-đun hybrid,... PVF sở hữu mái vòm đóng-mở công nghệ cao; Trống Đồng có mái che lớn nhất thế giới; Rạch Chiếc tích hợp hệ sinh thái TDTT quốc gia. 3 sân này đủ điều kiện tổ chức SEA Games/ASIAD, thậm chí World Cup (Trống Đồng).
Hơn nữa, các sân vận động thế hệ mới còn vận hành như một “điểm đến kinh tế”, kéo theo du lịch, lưu trú, bán lẻ đến tổ chức sự kiện. Thực tế quốc tế cho thấy sân vận động có thể tạo tác động đáng kể tới khu vực lân cận, nhất là bất động sản.
Mấu chốt nằm ở cách vận hành để tạo ra dòng tiền bền vững. Một mặt là dòng tiền trực tiếp từ bán vé thể thao, concert, sự kiện giải trí, tài trợ cùng hệ sinh thái bán lẻ – lưu trú – F&B tích hợp trong và quanh sân, giúp duy trì hoạt động thường xuyên. Ảnh: Khán giả lấp kín sân SoFi Stadium (Mỹ) trong sự kiện WWE WrestleMania 39 (2023) - Wikipedia
Mặt khác là dòng tiền đô thị, khi sân vận động đóng vai trò “neo giá trị”, kích hoạt phát triển TOD, đô thị vệ tinh và gia tăng giá đất khu vực xung quanh. Điển hình tại Mỹ, theo số liệu được Los Angeles Times tổng hợp, giá bán nhà trung vị tại Inglewood, nơi đặt sân SoFi Stadium đã tăng từ khoảng 402.000 USD năm 2016 lên khoảng 739.000 USD vào năm 2021, tương đương mức tăng gần 84% trong 5 năm. Tại London, khu vực quanh sân vận động Wembley cũng phát triển mạnh nhờ chiến lược tái cấu trúc đô thị xoay quanh sân vận động quốc gia. (Ảnh: Wembley Stadium, London - Wikipedia)
Đáng chú ý, sân Trống Đồng (135.000 chỗ, rộng hơn 73ha), gấp hơn 3 lần Mỹ Đình, không chỉ phục vụ thi đấu mà còn được quy hoạch là lõi đại đô thị thể thao - dịch vụ gần 10.000 ha. Đây còn là sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành.
Khi hoàn thành, sân Trống Đồng được định hướng vận hành theo mô hình “sân – đô thị”, tương tự Wembley (Anh), nơi sân vận động trở thành trung tâm thu hút cư dân, dịch vụ và các hoạt động diễn ra quanh năm.
Tương tự, sân trung tâm Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc (50.000 chỗ) thuộc quần thể gần 187ha, được đánh giá cao về tính thực dụng khi nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM – khu vực đang hình thành một cực tăng trưởng mới với hàng loạt đại đô thị như The Global City, Vinhomes Grand Park và Saigon Sports City...
Với mức đầu tư riêng cho sân chính ước khoảng 7.000 tỷ đồng, đây được xem là sân có khả năng khai thác thường xuyên cao nhất, phục vụ không chỉ các hoạt động thể thao mà còn concert và những sự kiện giải trí quy mô lớn cho hàng ngàn cư dân. Trong ảnh là khu đất dự kiến xây sân vận động.
Còn sân PVF (60.000 chỗ, 55.000 m²) do Bộ Công an đầu tư, được định hướng như một hạ tầng nền, có khả năng kích hoạt phát triển vùng ven Hà Nội khi giao thông và các đô thị vệ tinh được hoàn thiện , tương tự mô hình nhiều sân vận động ngoại ô trên thế giới.
Dự án nằm trên khu vực hiện là khu tổ hợp thể thao – dịch vụ quy mô 92ha, thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trong tương lai, khu vực này hình thành một điểm kết nối mới với các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark.
Bài và ảnh: Huy Nguyễn - Văn Đoan - Trí Đức