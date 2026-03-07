Cuộc đua giành quyền kiểm soát tính bằng giây: Trung Quốc thách thức vị thế độc tôn của Mỹ

Chỉ sai lệch 1 giây sau hàng chục tỷ năm - con số tưởng chừng không tưởng này vừa đưa Trung Quốc vào vị thế đối trọng trực tiếp với Mỹ trong việc định hình lại tiêu chuẩn thời gian của toàn nhân loại.

Việc đồng hồ mạng quang học của Trung Quốc chính thức được quốc tế công nhận không chỉ là một thành tựu kỹ thuật đơn thuần. Nó đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực đo lường học, nơi mà khả năng làm chủ các chuẩn thời gian siêu chính xác chính là chìa khóa để định hình các hệ thống công nghệ toàn cầu trong tương lai.

Bước nhảy vọt từ kỷ nguyên Caesium sang mạng quang học

Trong hơn nửa thế kỷ qua, định nghĩa về giây trong Hệ đo lường quốc tế (SI) chủ yếu dựa trên sự dao động của các nguyên tử Caesium. Tuy nhiên, giới hạn của công nghệ này đang dần bộc lộ khi sai số của nó không còn đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của khoa học hiện đại.

Các nhà khoa học tại Viện Đo lường Quốc gia Trung Quốc (NIM) đã vượt qua rào cản này bằng cách phát triển đồng hồ mạng quang học Strontium (NIM-Sr1). Thay vì sử dụng sóng vi ba như các loại đồng hồ nguyên tử truyền thống, đồng hồ quang học sử dụng tần số ánh sáng laser cao hơn gấp hàng chục nghìn lần, cho phép phân tách thời gian thành các đơn vị chính xác hơn bao giờ hết.

Độ chính xác này đạt đến mức kinh ngạc: sai số chỉ 1 giây trong vòng hàng chục tỷ năm, vượt xa tuổi đời của chính vũ trụ. Với việc dữ liệu hiệu chuẩn của NIM-Sr1 được chấp nhận vào hệ thống tính toán Thời gian Nguyên tử Quốc tế (TAI), Trung Quốc đã khẳng định vị thế của mình bên cạnh các quốc gia dẫn đầu về công nghệ đo lường như Mỹ, Pháp và Nhật Bản.

Thách thức sự thống trị của Mỹ và nỗ lực định nghĩa lại thời gian

Việc quốc tế công nhận công nghệ của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cộng đồng khoa học toàn cầu đang hướng tới mục tiêu tái định nghĩa đơn vị giây trong tương lai gần. Hiện tại, Mỹ vẫn đang đóng vai trò chủ chốt với các thiết bị chuẩn tại Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST), nhưng sự vươn lên của Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân ảnh hưởng.

Trước đây, Trung Quốc chủ yếu đóng vai trò gián tiếp trong việc đóng góp dữ liệu thời gian. Giờ đây, với việc trực tiếp tham gia điều phối TAI, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố quan trọng cùng thiết lập tiêu chuẩn chung. Sự độc lập về chuẩn thời gian giúp Trung Quốc đảm bảo an ninh cho các hạ tầng quốc gia quan trọng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các hệ thống bên ngoài.

Cuộc đua này không chỉ là những con số, mà là về khả năng làm chủ hạ tầng số. Một hệ thống định vị vệ tinh có độ chính xác cao hơn sẽ thay đổi hoàn toàn độ tin cậy của các dịch vụ vị trí, cũng như các hoạt động đòi hỏi sự phối hợp thời gian tuyệt đối trong hạ tầng kỹ thuật số quốc gia.

Từ phòng thí nghiệm đến những ứng dụng thực tế

Độ chính xác cực cao của đồng hồ mạng quang học mở ra nhiều hướng phát triển mới. Những chiếc đồng hồ này nhạy bén đến mức có thể cảm nhận được những thay đổi siêu nhỏ của trọng lực theo thuyết tương đối của Einstein. Chỉ cần thay đổi vị trí về độ cao so với mặt đất, các nhà khoa học đã có thể đo được sự thay đổi của thời gian, một ứng dụng quan trọng trong việc nghiên cứu địa chất và quan sát các biến đổi của trái đất.

Bên cạnh đó, việc thu nhỏ kích thước hệ thống cũng là một mục tiêu trọng yếu. Các nhà khoa học đang nỗ lực tối ưu hóa công nghệ này để đưa vào các môi trường ứng dụng linh hoạt hơn, từ đó tạo ra một mạng lưới thời gian có độ chính xác cao hơn bao phủ toàn cầu, phục vụ cho các hệ thống định vị vệ tinh thế hệ mới.

Sự công nhận quốc tế đối với đồng hồ mạng quang học của Trung Quốc là minh chứng rõ nét cho sự dịch chuyển của các trụ cột công nghệ đo lường trên bản đồ thế giới. Khi cộng đồng khoa học tiến tới việc tái định nghĩa đơn vị giây , cuộc đua giành quyền thiết lập tiêu chuẩn mới sẽ ngày càng trở nên gay gắt, bởi quốc gia nào nắm giữ công nghệ đo lường thời gian chính xác nhất, quốc gia đó sẽ nắm giữ lợi thế chiến lược trong hạ tầng công nghệ toàn cầu.