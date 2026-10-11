Cuộc đua doanh số bán tải tại Việt Nam lại rộn ràng: Ranger đòi ngôi vương từ Triton, có mẫu tăng 86% nhưng vẫn xếp cuối bảng

Phân khúc bán tải tháng 9 chứng kiến sự thay đổi ở ngôi đầu bảng khi Ford Ranger lấy lại vị trí dẫn đầu từ Mitsubishi Triton, trong bối cảnh doanh số các mẫu xe biến động trái chiều so với tháng trước.

Ford Ranger đã trở lại vị trí dẫn đầu phân khúc bán tải trong tháng 9/2026 với 1.147 xe, cao hơn Mitsubishi Triton (698 xe). Tính chung 9 tháng, Ranger đang bỏ xa các đối thủ với 9.835 xe, chiếm hơn một nửa doanh số toàn phân khúc.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán tải bốn thương hiệu trong tháng 9 đạt 2.325 xe. Trong đó, Ford Ranger bán 1.147 xe, chiếm khoảng 49,3% thị phần phân khúc. Mitsubishi Triton đứng thứ hai với 698 xe (30,0%), Toyota Hilux đứng thứ ba với 426 xe (18,3%) và Isuzu D-Max bán 54 xe (2,3%). Số liệu chưa bao gồm Nissan Navara do nhà phân phối không công bố doanh số.

So sánh doanh số các mẫu bán tải tại Việt Nam trong tháng 8 và tháng 9/2026.

Kết quả này đảo ngược cục diện của tháng 8, khi Triton lập kỷ lục doanh số với 1.145 xe và lần đầu tiên vượt Ford Ranger (729 xe) sau 1.461 ngày. Lúc đó, Ranger sụt giảm do giai đoạn chuyển giao phiên bản mới và nguồn cung bản cũ hạn chế.

Đặt cạnh số liệu tháng 8, Ford Ranger là mẫu xe tăng mạnh nhất với mức tăng 418 xe, tương đương khoảng 57,3% (từ 729 lên 1.147 xe). Ngược lại, Mitsubishi Triton giảm 447 xe, tương đương khoảng 39,0% (từ 1.145 xuống 698 xe), dù vẫn giữ được vị trí thứ hai trong tháng. Toyota Hilux tiếp tục giảm 136 xe, tương đương khoảng 24,2% (từ 562 xuống 426 xe). Isuzu D-Max tăng từ 29 lên 54 xe (khoảng 86%), tuy nhiên vẫn là mẫu xe có doanh số nhỏ nhất phân khúc.

Ford Ranger tại Việt Nam mới được tinh chỉnh lại số lượng phiên bản và loại động cơ. Ảnh: Ford.

Doanh số lỹ kế 9 tháng

Sau 9 tháng, tổng doanh số bốn mẫu bán tải đạt 19.554 xe. Ford Ranger dẫn đầu với 9.835 xe, chiếm khoảng 50,3% thị phần, tương đương trung bình khoảng 1.093 xe/tháng. Toyota Hilux đứng thứ hai với 5.687 xe (29,1%), tức kém Ranger 4.148 xe và chỉ bằng khoảng 58% doanh số của đối thủ. Mitsubishi Triton xếp thứ ba với 3.524 xe (18,0%), trong khi Isuzu D-Max bán 508 xe (2,6%).

Có hai điểm đáng chú ý. Đầu tiên Toyota Hilux đã vượt tổng doanh số cả năm 2025 (3.501 xe) chỉ sau 9 tháng, cho thấy việc mẫu xe này bước sang thế hệ hoàn toàn mới bám đuổi Ranger tốt hơn so với năm trước. Thứ hai, doanh số trung bình của Ford Ranger trong năm nay (khoảng 1.093 xe/tháng) đang thấp hơn mức 1.558 xe/tháng của cả năm 2025 (18.692 xe), trong đó có ảnh hưởng của việc doanh số sụt giảm ở tháng 7 (973 xe) và tháng 8 (729 xe) khi Ranger chuyển giao phiên bản.

Ai sẽ là "vua bán tải" năm 2026?

Với khoảng cách 4.148 xe so với Hilux và 6.311 xe so với Triton sau 9 tháng, Ford Ranger gần như chắc chắn sẽ giữ ngôi vua phân khúc bán tải năm 2026. Để đuổi kịp Ranger trong ba tháng cuối năm, Toyota Hilux sẽ phải bán nhiều hơn Ranger trung bình khoảng 1.380 xe mỗi tháng, trong khi mức cao nhất của Hilux trong các tháng gần đây chỉ quanh 700 xe/tháng. Nếu các mẫu xe giữ nhịp bán của tháng 9, ước tính Ranger sẽ kết thúc năm với khoảng 13.300 xe, Hilux khoảng 7.000 xe và Triton khoảng 5.600 xe, đây chỉ là phép tính tham khảo dựa trên doanh số một tháng.

Cuộc cạnh tranh thực sự có thể diễn ra ở vị trí thứ hai, nơi Hilux đang dẫn trước Triton 2.163 xe nhưng Triton đã chứng minh có thể tạo đột biến khi đẩy mạnh bán hàng. Bên cạnh đó, phân khúc sắp đón thêm một cái tên mới là VinFast VF Wild, mẫu bán tải điện đã ghi nhận hơn 10.900 đơn đặt cọc và dự kiến bàn giao những xe đầu tiên từ cuối tháng 10, có thể làm thay đổi bức tranh doanh số vào năm 2027.