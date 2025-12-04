Cuộc đua dịch vụ taxi công nghệ cao ở California

Trong bối cảnh ngành công nghệ đang tăng tốc làm thay đổi cách con người di chuyển, cuộc đua dịch vụ taxi tại Mỹ bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ còn là những chiếc xe tự hành len lỏi trên đường phố California, mà cả các mẫu taxi bay chạy điện cũng đang được các hãng lớn đổ tiền phát triển. Từ San Francisco đến Los Angeles, hàng loạt động thái mới cho thấy giao thông đô thị đang được định hình lại mạnh mẽ, cả dưới mặt đất lẫn trên bầu trời.

Một trong những ứng dụng trực quan sinh động nhất đến từ tiến bộ của công nghệ chính là dịch vụ taxi. Những cải tiến của công nghệ không chỉ làm thay đổi cách cư dân ở California di chuyển, mà còn khiến thị trường dịch vụ ở nơi đây ngày càng sôi động.

Mới đây, thời báo Los Angeles Times cho biết Amazon sẽ thử nghiệm miễn phí dịch vụ robotaxi ở San Francisco. Robotaxi của Amazon được gọi vui như cái lò nước bánh mì biết chạy. Xe chở được 4 người, không có vô lăng hay bàn đạp. Lúc di chuyển khách ngồi đối mặt nhau, lai lai xe buýt.

Trong khi đối thủ của Amazon, hãng taxi tự hành Waymo đã đưa dịch vụ robotaxi lên các cao tốc của San Francisco, Los Angeles và Phoenix. Đây là một bước tiến, bởi theo Reuters, xe tự lái chạy trong phố gặp khó do đông đúc và nhiều tình huống. Nhưng chỉ cần một sai sót khi vận hành ở tốc độ cao trên cao tốc, cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường

Công nghệ đang tạo thêm lựa chọn di chuyển cho cộng đồng. Và nó cũng khiến các thành phố vốn đông đúc của California và nhiều đô thị lớn khác trên khắp nước Mỹ ngày càng chật chội. Nhưng cuộc đua dịch vụ taxi không chỉ diễn ra dưới mặt đất, mà ngay cả trên bầu trời.

Tờ Los Angeles Times cho biết, Hãng không vận Archer đã mua quyền kiểm soát một sân bay ở Los Angeles với giá 126 triệu USD để xây dựng một trung tâm taxi bay. Taxi bay của Archer chạy bằng điện, kết hợp công nghệ của máy bay và trực thăng. Mua sân bay là bước đi mới nhất của Archer trong cuộc đua nhằm biến việc di chuyển bằng đường không trở nên gần gũi và phải chăng hơn. Nhưng sâu sa không chỉ có thế.

Như phân tích của Business Aviation, thương vụ của Archer lớn hơn nhiều giá trị bất động sản. Bởi điểm nghẽn trong cuộc đua dịch vụ bay độ cao thấp chính là hạ tầng cảng. Trên toàn thế giới có đến 1.500 cảng taxi bay được lên kế hoạch, mới chỉ có 24 cảng được khởi công vào năm ngoái. Do vậy, trọng tâm thương vụ của Archer là quyền kiểm soát chứ không chỉ là đổi mới. Nó sẽ định hình tương lai triển khai taxi bay ở Los Angeles và xa hơn nữa.

Dù hãng Archer vẫn còn phải chờ được cấp phép, nhưng có thể thấy taxi bay có lẽ đã là tương lai gần ở ngay trên bầu trời của Los Angeles, bổ sung vào hệ sinh thái dịch vụ taxi đa tầng và đa loại hình đang hiện hữu. Công nghệ đang định hình lại giao thông đô thị cả theo chiều ngang về diện tích mặt đường và theo chiều đứng của không gian di chuyển.