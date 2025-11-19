Cuộc đời trái ngược của 2 tài tử đóng vai Lương Sơn Bá

Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài là một trong số bộ phim cổ trang nổi tiếng. Phim cũng là bệ phóng cho nhiều ngôi sao vụt sáng, điển hình là Hà Nhuận Đông và La Chí Tường. Nhiều năm sau thành công của bộ phim, 2 tài tử đóng vai Lương Sơn Bá này có những ngã rẽ khác biệt trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

La Chí Tường mất sự nghiệp vì ồn ào đời tư

Năm 1999, bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài được Đài Loan phối kết hợp cùng đài QTV Hong Kong sản xuất. Vai nam chính được giao cho nam diễn viên La Chí Tường.

Thời điểm này La Chí Tường mới 20 tuổi, anh thành công hóa thân vào vai chàng thư sinh Lương Sơn Bá hiền lành, tài giỏi và si tình. Phát sóng vào đầu thập niên 2000, tác phẩm tạo nên cơn sốt không hề nhỏ tại nhiều quốc gia châu Á.

Vai diễn Lương Sơn Bá là bệ phóng cho tên tuổi của La Chí Tường.

Nhờ hiệu ứng của bộ phim, tài tử sinh năm 1979 nhanh chóng nổi tiếng. Từ một ca sĩ, người mẫu với kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, La Chí Tường trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất săn đón. Anh liên tiếp góp mặt vào nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh ăn khách khác.

Tuy nhiên, đời tư của nam diễn viên liên tục vướng ồn ào. Tháng 4/2020, anh bị bạn gái cũ - Châu Dương Thanh tố cáo có đời sống riêng bê bối. Những lời tố của bạn gái 9 năm khiến ngôi sao nổi tiếng phải nhận những chỉ trích thậm tệ. Hình ảnh của nam diễn viên cũng sụp đổ hoàn toàn sau vụ việc. Anh bị các nhãn hàng quay lưng, khán giả tẩy chay.

La Chí Tường tiêu tan sự nghiệp vì ồn ào tình ái.

Sự nghiệp tụt dốc, La Chí Tường sống trong cô độc và chán nản. Anh từng bị bắt gặp làm công việc tay chân.

Những năm qua, nam ca sĩ hoạt động chủ yếu ở thị trường giải trí Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc). Việc biến mất khỏi làng giải trí và bị tẩy chay diện rộng khiến vị thế của La Chí Tường trong làng giải trí giảm sút. Hiện anh chấp nhận tham gia những sự kiện nhỏ để tăng thu nhập và duy trì danh tiếng. Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn "quay lưng" với anh.

Hà Nhuận Đông viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Trước khi nổi tiếng với bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài bản năm 2007, Hà Nhuận Đông đã sớm quen mặt với khán giả qua tác phẩm truyền hình Phong Vân, Ngọc quan âm, Tứ đại danh bổ, Đại hiệp mù… Nhờ sở hữu vẻ ngoài hiền lành, thư sinh, tài tử sinh năm 1975 nhanh chóng ghi điểm khi vào vai Lương Sơn Bá.

Sau thành công của phim, Hà Nhuận Đông phát triển sự nghiệp thuận lợi. Anh tham gia nhiều dự án phim đình đám như Tân Tam Quốc, Bong bóng mùa hè, Tây Du Ký: Đại náo thiên cung … Tài diễn xuất của Hà Nhuận Đông được đánh giá cao. Anh còn được mến mộ vì đời tư ít sóng gió và scandal.

Lương Sơn Bá là vai diễn đã đưa Hà Nhuận Đông nổi tiếng khắp châu Á.

Bên cạnh Hà Nhuận Đông có không ít bóng hồng xinh đẹp từ làng giải trí, nhưng tài tử chọn gắn bó với người phụ nữ ngoài ngành.

Năm 2016, Hà Nhuận Đông thông báo kết hôn. Bà xã của Hà Nhuận Đông tên Lâm Bội Hy, nhỏ hơn anh 8 tuổi. Cả hai từng yêu nhau 8 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Trong các buổi gặp gỡ truyền thông, tài tử hạn chế nhắc về vợ vì không muốn cô chịu soi mói của dư luận.

Sau khi kết hôn, nam tài tử dần hạn chế đóng phim. Anh dành thời gian bên vợ để tận hưởng cuộc sống. Trải qua 9 năm cưới, cặp đôi mong mỏi có con nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui.

Trên trang LTN , Hà Nhuận Đông cho biết hai vợ chồng luôn mong chờ thành viên mới nhưng để mọi việc tùy duyên, không cưỡng cầu.

Hà Nhuận Đông có hôn nhân viên mãn bên bà xã kém 8 tuổi.

Hiện Hà Nhuận Đông tận hưởng cuộc sống yên bình, êm đềm. Do tính chất công việc, hai vợ chồng thường phải sống xa nhau nhưng họ vẫn duy trì và hâm nóng mối quan hệ bằng những cuộc gọi. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên còn lấn sân kinh doanh.

Ngoài nghệ thuật, tài tử này còn gặt hái nhiều thành công khi thử sức với nghề kinh doanh. Ở tuổi 50, Hà Nhuận Đông có cuộc sống dư giả do vẫn đắt show quảng cáo, phim ảnh còn vợ kinh doanh thời trang. Cả hai tích lũy một số bất động sản và cho thuê. Nhờ đó, họ có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không áp lực chuyện kiếm tiền.