Trước đó, ngày 8/4, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê Tiền Giang) đang giữ 2 bé tại một căn hộ ở tầng 10 trong chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu thành công 2 bé an toàn, khỏe mạnh.

Hai bé được công an bàn giao lại gia đình chị Nguyễn Thị Chi vào chiều cùng ngày.