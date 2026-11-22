Nữ diễn viên mới đây có cập nhật mới trong cuộc sống của mình.

Không phải hình ảnh nàng dâu Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng hay cô con gái Anh Thư trong Về nhà đi con, hình ảnh mới nhất của diễn viên Bảo Thanh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả là khi cô khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân.

Cụ thể sáng 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ năm 2026 cho 5 cá nhân. Trong đó, diễn viên Bảo Thanh, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, chính thức được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân, nữ diễn viên viết: "5 năm, 10 năm, hay 20 năm… Chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn!". Đây là thành quả sau một hành trình dài kiên trì theo đuổi mục tiêu của nữ diễn viên, đồng thời mở ra một chương mới trong sự nghiệp của cô ở tuổi 36.

8 tuổi đóng phim, 11 tuổi nhận giải thưởng lớn, 21 tuổi lập gia đình

Bảo Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh), trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Việc thường xuyên được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ nhỏ cũng giúp cô sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất.

Năm 8 tuổi, Bảo Thanh lọt vào mắt xanh của đạo diễn Phi Tiến Sơn, được lựa chọn đảm nhận vai bé Nụ trong bộ phim điện ảnh Vào Nam ra Bắc. Ngay với vai diễn đầu tay, cô đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, năm 2001, khi mới 11 tuổi.

Dù sớm có giải thưởng điện ảnh cấp quốc gia, Bảo Thanh vẫn lựa chọn theo học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội để được đào tạo bài bản.

Một bước ngoặt khác đến với nữ diễn viên khi cô mới 21 tuổi. Năm 2011, khi vẫn còn là sinh viên, Bảo Thanh kết hôn với ông xã Đức Thắng, người cùng quê. Đặc biệt, ngày tốt nghiệp đại học cũng chính là ngày cô sinh con đầu lòng.

Việc lập gia đình sớm khiến Bảo Thanh phải tạm gác công việc nghệ thuật để chăm sóc con. Tuy nhiên, những thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô lại đến sau khi đã trở thành mẹ.

Hai lần được VTV vinh danh, từng được tài tử Hàn Quốc trực tiếp trao giải

Năm 2013, Bảo Thanh trở lại màn ảnh với vai cô Đũi trong bộ phim Trò đời. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dự án, trong đó có những bộ phim phải ghi hình xa nhà trong thời gian dài.

Năm 2014, vai Ngọc Diệp trong bộ phim Người chồng điên mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh diều. Để Bảo Thanh yên tâm ghi hình suốt hai tháng tại Đà Lạt, ông xã cô đã chủ động ở nhà chăm sóc con trai khi đó mới hơn 2 tuổi. Đến năm 2017, tên tuổi Bảo Thanh thực sự bứt phá với vai nàng dâu Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng. Hai năm sau, cô tiếp tục tạo dấu ấn với vai Anh Thư trong bộ phim Về nhà đi con.

Cả hai vai diễn đều mang về cho Bảo Thanh giải thưởng Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards, lần lượt vào năm 2017 và 2019. Cũng trong năm 2019, nữ diễn viên có thêm một dấu mốc đáng nhớ khi được vinh danh tại lễ trao giải Asia Artist Awards (Giải thưởng Nghệ sĩ châu Á), tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Người trực tiếp trao giải Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc cho Bảo Thanh và Quốc Trường là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Jang Dong Gun.

Sáu năm vắng bóng trên màn ảnh và thành quả sau 5 năm kiên trì

Giữa thời kỳ được đông đảo khán giả yêu mến, năm 2020, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để dành thời gian cho gia đình. Năm 2021, vợ chồng cô đón thêm con gái. Tuy nhiên, việc ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ không đồng nghĩa với việc nữ diễn viên ngừng hoạt động nghệ thuật.

Năm 2022, Bảo Thanh đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân với tư cách diễn viên hợp đồng. Cô sớm được tin tưởng giao các vai diễn quan trọng trong những vở kịch như Bản danh sách điệp viên, Trả giá.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 21/11, Bảo Thanh tiết lộ những năm qua cô từng bỏ lỡ 3 kịch bản phim được đánh giá rất tốt của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Nguyên nhân là thời điểm khởi quay trùng với lịch công tác, biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Dù tiếc nuối, nữ diễn viên vẫn ưu tiên công việc tại đơn vị.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Bảo Thanh cho biết điều cô kiên trì theo đuổi suốt 5 năm qua là mong muốn chính thức được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, được làm việc và cống hiến trong môi trường mà bản thân dành nhiều tình cảm, sự trân trọng.

Sau khi được phong cấp bậc hàm Trung úy, Bảo Thanh xác định vẫn tiếp tục gắn bó với công việc nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Nữ diễn viên cũng để ngỏ khả năng trở lại màn ảnh nếu tìm được vai diễn phù hợp, xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả.

28 năm kể từ lần đầu tiên bén duyên với điện ảnh, Bảo Thanh đã có thêm một dấu mốc ý nghĩa, không phải từ một bộ phim ăn khách hay một lễ trao giải nghệ thuật. Như chính nữ diễn viên chia sẻ trong ngày đón nhận tin vui: "Một dấu mốc mới, một trách nhiệm mới, một hành trình mới. Thanh đã làm được rồi!".

Ảnh FBNV