Vợ đầu nhảy sông tự tử, cuộc sống của "người tình" Lâm Thanh Hà ở tuổi 70 ra sao?

Tuổi thơ nghèo túng, lận đận với nghiệp diễn

Kim Sĩ Kiệt sinh năm 1951 tại Đài Loan trong một gia đình nghèo khó. Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ ông đã phải đi làm thuê ở nhiều nơi, trong đó có các sân khấu kịch. Cũng từ đó, niềm đam mê nghệ thuật âm thầm cháy trong Kim Sĩ Kiệt, ông hi vọng được một lần đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn như thế.

Cuộc sống nghèo túng khiến Kim Sĩ Kiệt không thể học hành một cách tử tế. Ông làm qua nhiều công việc tay chân vất vả, từ bảo vệ, dọn dẹp, rao báo cho tới "cao cấp" hơn là trông kho hàng.

Kim Sĩ Kiệt - nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ.

Những năm tháng khó khăn, Kim Sĩ Kiệt phải đi ở nhờ nhà bạn do nhà thuê bị chủ lấy lại vì chưa kịp đóng tiền nhà, thậm chí vì ở nhờ nên ông còn không dám ngồi chung bàn. "Dù là bạn, tôi cũng chỉ dám ăn cơm thừa ở góc nhà. Ăn xong sẽ ra chỗ khác ngồi", Kim Sĩ Kiệt nhớ lại.

"Nghèo túng cũng là lúc tôi tự cho mình phải cao ngạo, phải tự trọng. Nghèo túng giúp tôi có động lực tham gia vào đoàn kịch địa phương", ông kể trên QQ.

May mắn là trong thời gian làm thêm tại đoàn kịch địa phương, cơ may đã đến với Kim Sĩ Kiệt khi có ngày một diễn viên trong đoạn bỗng dưng ốm nặng. Lúc ấy, trưởng đoàn mới để ông diễn thử và may mắn, Kim Sĩ Kiệt đã được chọn đóng thay diễn viên này.



Kim Sĩ Kiệt từng là bạn diễn ăn ý của Lâm Thanh Hà trên sân khấu kịch.

Nhờ sự cần cù, chịu khó và nhạy bén với sân khấu, từ năm 1986, Kim Sĩ Kiệt bắt đầu có chút tiếng vang. Từ người đóng thế, ông đã trở thành nam chính trên sân khấu và trở thành bạn diễn ăn ý, "người tình" sân khấu với Lâm Thanh Hà.

Có thời gian, người ta nói sân khấu Đài Loan nữ chính có thể thay đổi nhưng nam chính luôn là Kim Sĩ Kiệt. Ông và Lâm Thanh Hà tạo nên cặp đôi được yêu thích nổi tiếng sân khấu kịch Trung Hoa.

Kim Sĩ Kiệt trong Sở Kiều Truyện.

Khi sân khấu kịch hết thời, Kim Sĩ Kiệt chuyển sang đóng phim. Tuy nhiên, tên tuổi ông chỉ thường gắn với những vai phụ, phản diện. Trong đó, vai diễn gần gũi với khán giả Việt Nam có thể kể đến vai Vũ Văn Tịch của "Sở Kiều truyện" - nhân vật phản diện mưu mô, thường xuyên chìm đắm trong các buổi tiệc thác loạn và lấy phụ nữ làm trò chơi.



Với nhiều năm kinh nghiệm diễn kịch và đóng phim truyền hình, Kim Sĩ Kiệt đã khiến vai diễn Vũ Văn Tịch trở nên sinh động và cuốn hút hơn, thậm chí có người vì ghét nhân vật trong phim mà đã "ghét lây" sang Kim Sĩ Kiệt ngoài đời.



Sup sụp vì vợ đầu tự tử, tái hôn ở tuổi 58

Tuy nhiên, cuộc sống đời thực của Kim Sĩ Kiệt trải qua không ít thăng trầm, sóng gió. Tuổi thơ nghèo đói, chuyện hôn nhân của ông cũng gặp không ít trắc trở.

Năm 46 tuổi, Kim Sĩ Kiệt từng tuyên bố sống chung không cần cưới nữ diễn viên Diệp Văn. Bà hơn ông 6 tuổi nên hai người đều không áp lực chuyện có con. Ở bên nhau 10 năm, Diệp Văn đột ngột nhảy xuống sông tự sát vì trầm cảm và bệnh tật.



Việc Diệp Văn qua đời trở thành nỗi đau quá lớn với Kim Sĩ Kiệt. Ngày đưa tang Diệp Văn, Sĩ Kiệt run run đọc lá thư tình cuối cùng gửi vợ khiến nhiều người rơi nước mắt.

Kim Sĩ Kiệt bên thi thể người vợ đầu.

"Diệp Văn thân yêu, anh là Kim Bảo yêu thương của em. Anh mừng cho em vì cuối cùng em đã được giải thoát.

Ốm đau, sự mệt mỏi, sự lo toan cuộc sống cuối cùng đã không còn nữa. Dù anh khó tiếp nhận quyết định của em nhưng anh vẫn vỗ tay động viên em. Trước bệnh tật, thân thể em quá nhỏ bé, không thể đánh lại.

Hai chúng ta đều đã ngoài 50, là đôi tình nhân trung niên sống cùng nhau. Em nói kiếp sau lại đến tìm anh. Anh đã hỏi liệu khi đó em còn nhớ anh chăng. Giờ đây, người đàn ông nhỏ bé của em vẫn mong em thực hiện lời hứa của mình, đến tìm anh nhưng hãy tìm anh sớm một chút", ông nghẹn ngào.

Khi nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai thì bất ngờ có tin đồn Diệp Văn tự vẫn là do Sĩ Kiệt. Có tin đồn cho rằng Sĩ Kiệt ngoại tình với gái trẻ khiến Diệp Văn đau khổ tìm tới cái chết. Hàng xóm của cả hai cũng cho biết trước khi Diệp Văn tự vẫn cả hai đã trải qua tranh cãi. Trước những lời đồn ác ý, Kim Sĩ Kiệt đều im lặng.

Gia đình hạnh phúc của Kim Sĩ Kiệt hiện tại.

Năm 2009, Kim Sĩ Kiệt kết hôn ở tuổi 58 với một cô gái kém 25 tuổi. Khoảng cách tuổi tác từng khiến họ nhận phải nhiều lời phản đối, tuy nhiên cả hai vẫn gắn bó và chung sống hạnh phúc.

Đến năm 60 tuổi, Kim Sĩ Kiệt mới được hưởng niềm hạnh phúc lên chức cha khi vợ ông sinh cặp song sinh kháu khỉnh, 1 trai 1 gái.

"Có hai con, tôi cũng thay đổi nhà cửa, mua thêm xe để tiện cho các cháu. Ai cũng nói tôi phải nỗ lực rất nhiều để trang trải cuộc sống gia đình với bốn miệng ăn. Giàu có hay nghèo hèn không quan trọng, điều vui vẻ nhất là bốn người ở bên nhau", nam diễn viên tâm sự.

Kim Sĩ Kiệt vui đùa bên hai con.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại, Kim Sĩ Kiệt cho biết, vợ ông "làm chủ" trong gia đình, tiếng nói của cô luôn có ưu thế hơn, vợ luôn đúng trong mỗi quyết định.

Ngoài thời gian làm việc bận rộn, Kim Sĩ Kiệt toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Ông thích chăm sóc, kể chuyện cho các con nghe.

Nhận được nhiều lời khen ngợi là một người chồng, người cha tốt, Kim Sĩ Kiệt mỉm cười đáp: "Tôi luôn nghĩ cho nhu cầu của vợ con? Tôi nghĩ đây là lý do quan trọng để tôi cố gắng trở thành một người chồng và người cha tốt!".