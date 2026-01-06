Cuộc đời huyền thoại màn ảnh vừa qua đời

Ngôi sao gạo cội Ahn Sung Ki qua đời đột ngột để lại sự tiếc thương cho đồng nghiệp và hàng triệu người hâm mộ. Cả cuộc đời mình, Ahn Sung Ki tham gia hơn 140 tác phẩm, có nhiều bộ phim nổi bật đã đi vào lịch sử và đạt nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Ahn Sung Ki chia sẻ: "Diễn xuất không phải là sự kỳ vọng của cha mẹ tôi hay sự lựa chọn của tôi, nó đến với tôi như một định mệnh".

Ahn Sung Ki là "diễn viên quốc dân" có địa vị tối cao tại Hàn Quốc.

Diễn xuất cứu cuộc đời Ahn Sung Ki

Theo Naver , Ahn Sung Ki sinh năm 1952 trong quá trình cha mẹ ông đi tìm nơi trú ẩn vì chiến tranh. Năm 1957, một người bạn của cha mẹ nam diễn viên, đạo diễn Kim Ki Young cần tìm gấp diễn viên nhí cho bộ phim Chuyến tàu hoàng hôn , nhưng do chiến tranh vừa kết thúc nên đạo diễn khó tìm được diễn viên phù hợp.

Trong tình huống cấp bách, Ahn Sung Ki đã được đưa tới để thử vai. Với sự thông minh lém lỉnh và khả năng diễn xuất thiên bẩm, ông nhanh chóng hoàn thành vai diễn xuất sắc. Sau thành công của tác phẩm, Ahn Sung Ki trở thành diễn viên nhí tiếng tăm của điện ảnh Hàn Quốc. Ở giai đoạn thiếu niên, nam diễn viên tham gia khoảng 70 tác phẩm khác nhau. Thậm chí, khi mới 7 tuổi, nam diễn viên đã giành được giải thưởng của Liên hoan phim San Francisco, Mỹ.

Ahn Sung Ki bắt đầu đóng phim khi mới 5 tuổi. Ông tham gia khoảng 70 tác phẩm và đã giành được nhiều giải thưởng với tư cách là sao nhí.

Tuy nhiên, khi bước vào cấp ba, Ahn Sung Ki tạm dừng đóng phim để tập trung vào việc học. Năm 1970, do ảnh hưởng của chiến tranh, Ahn Sung Ki lựa chọn học tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk Hàn Quốc (HUFS). Tuy nhiên, khi ông tốt nghiệp cũng là lúc chiến tranh kết thúc, ngành học của nam diễn viên không có cơ hội việc làm. Đối mặt với sự phát triển của kinh tế, Ahn Sung Ki trở nên hoang mang, ông nhiều lần tìm việc nhưng đều thất bại.

Năm 25 tuổi, trong lúc không thể tìm được mục tiêu cuộc đời, Ahn Sung Ki quyết định quay lại đóng phim. Dù những năm đầu trở lại với diễn xuất còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với khả năng nhập vai xuất sắc, chỉ sau 3 năm quay lại giới giải trí, Ahn Sung Ki đã có những thành tựu mới và trở thành diễn viên nổi tiếng từ thập niên 1980.

Diễn xuất đến với Ahn Sung Ki như một định mệnh, đồng thời cũng là con đường sống của ông khi đối mặt với bước ngoặt khi trưởng thành.

Những thành tựu không tưởng

Trở lại với diễn xuất như diễn viên vô danh, sau 3 năm miệt mài đóng phim, năm 1980, Ahn Sung Ki giành được giải Nam chính xuất sắc tại Lễ trao giải Chuông Vàng (Grand Bell hay còn gọi là Daejong Film Awards) lần thứ 19 với tác phẩm Một ngày đẹp trời cho gió thổi .

Năm 1981, với bộ phim Mandala , với vai nhà sư, Ahn Sung Ki giành được giải Nam chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh và Truyền hình Hàn Quốc lần thứ 18 và Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang (Baeksang Arts Awards) lần thứ 18.

Trong các năm tiếp theo, từ 1982-1985, Ahn Sung Ki ba lần giành giải Ảnh đế tại Baeksang Arts Awards, ba lần đoạt giải Nam chính xuất sắc tại Lễ trao giải Chuông Vàng, ba lần giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Hàn Quốc và hai lần đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Hiệp hội Phê bình Phim Hàn Quốc.

Ahn Sung Ki có thể hóa thân thành mọi nhân vật trên màn ảnh với diễn xuất ấn tượng.

Có thể nói Ahn Sung Ki cứ đóng phim là giành giải thưởng lớn, không có đối thủ tại Hàn Quốc. Nam diễn viên liên tiếp cho ra đời những tác phẩm xuất sắc, danh tiếng không chỉ nổi bật tại quê nhà mà còn giành chiến thắng tại các giải thưởng lớn ở châu Á. Tại lễ trao giải Grand Bell Awards từ năm 1992 đến 1995, Ahn Sung Ki đã giành giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất trong bốn năm liên tiếp.

Trong cả sự nghiệp, Ahn Sung Ki đã giành được tổng cộng 15 giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại ba liên hoan phim lớn của Hàn Quốc, bao gồm 8 giải Baeksang Arts Awards, 5 giải Grand Bell Awards và 2 giải Blue Dragon Film Awards.

Trong sự nghiệp diễn xuất, ông hóa thân thành nhiều nhân vật khác như người ăn xin, nhà sư, binh lính, thám tử, sát thủ, tổng thống, xã hội đen, người anh người cha người chồng, không phân biệt giữa phim thương mại, phim độc lập, phim giả tưởng, phim hành động và phim tình cảm.

Ahn Sung Ki từng chia sẻ: "Bất kể thể loại phim nào, chỉ cần chân thành và được xây dựng tốt, tôi sẽ không kén chọn vai diễn". Ông cũng là nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc, nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc vẫn giành được giải thưởng Ảnh đế trong nhiều giai đoạn như những năm 1980, 1990, 2000, 2010. Nhờ đó, Ahn Sung Ki cũng được mệnh danh là biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2013, ông nhận được Giải thưởng Đóng góp Xã hội của Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ca ngợi là "nam diễn viên duy nhất trong một thế kỷ có thể đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc". Diễn xuất của Ahn Sung Ki được ca ngợi là "vượt thời gian với sức mạnh nhân văn". Với những cống hiến của mình cho nền điện ảnh Hàn Quốc, Ahn Sung Ki từng vinh dự được nhận Huân chương Văn hóa Bog-wan vào Ngày Văn hóa năm 2005.

Theo Naver , công ty quản lý Artist Company thông báo nam diễn viên huyền thoại Ahn Sung Ki đã qua đời vào 9h ngày 5/1. Trước đó, chiều 30/12/2025, ngôi sao quá cố bị nghẹn khi đang ăn dẫn đến đột quỵ phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó, ông được chuyển vào khoa chăm sóc đặc biệt để điều trị nhưng không qua khỏi.

Nhiều ngôi sao Hàn Quốc tới viếng Ahn Sung Ki.

Tang lễ của Ahn Sung Ki được tổ chức vào ngày 9/1 theo nghi thức tang lễ điện ảnh, do Quỹ Văn hóa Nghệ thuật Shin Young Kyun và Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc chủ trì. Các tài tử hạng A của Hàn Quốc như Lee Jung Jae và Jung Woo Sung sẽ đảm nhiệm vai trò khiêng quan tài, để thể hiện sự trân trọng đối với người tiền bối có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành.