Nữ idol tự tử gây rúng động Kbiz: Scandal, trầm cảm và bi kịch trước khi chết

Vào chiều nay (theo giờ địa phương), thông tin nữ ca sĩ Sulli tự tử tại nhà riêng ở Seongnam, Hàn Quốc khiến Kbiz chấn động.

Sulli đã ra đi ở tuổi 25 sau một thời gian dài chịu đựng căn bệnh trầm cảm bằng cách tự treo cổ tại nhà riêng. Hiện cảnh sát đang điều tra thêm về cái chết đột ngột của nữ ca sĩ.



Ánh hào quang của mỹ nhân 9X trong Kpop

Sulli (sinh năm 1994) tên thật là Choi Jin Ri, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc f(x). Cô là một trong những nữ idol nổi tiếng của Kpop với ngoại hình ưa nhìn và khả năng vũ đạo điêu luyện.

Năm 2004, Sulli bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai công chúa Sun Hwa lúc nhỏ trong dự án phim cổ trang đình đám "Love Needs a Miracle". Kể từ thời điểm đó, cô lọt vào mắt xanh của ông trùm SM Entertaiment và đầu quân làm idol cho công ty này.



Nhóm nhạc f(x).

Năm 2009, Sulli ra mắt với tư cách idol trong nhóm nhạc nữ f(x) khi chỉ mới 15 tuổi. Trong suốt những năm hoạt động, f(x) luôn là nhóm nhạc Idol nữ nổi bật trong làng giải trí và gặt hái được nhiều thành công.

Dù không được đầu tư nhiều như đàn chị cùng công ty - SNSD nhưng f(x) vẫn khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc Hàn Quốc, các thành viên đều thành công trong việc xây dựng hình tượng riêng cho bản thân.



Đặc biệt là Sulli, với nhan sắc trong trẻo như nắng mai, cô được công chúng ưu ái coi là "ngọc nữ" hay "tình đầu quốc dân". Sulli không bao giờ vắng mặt trong những bảng xếp hạng nhan sắc hay idol nữ được yêu thích nhất.

Vì vậy công ty chủ quản luôn ưu ái cô hơn những thành viên còn lại. Sulli được đóng phim, chụp hình quảng cáo và xuất hiện thường xuyên trên phương tiện truyền thông.



Sulli luôn là gương mặt đắt giá cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang, bất cứ bộ trang phục hay phụ kiện nào Sulli sử dụng đều hết hàng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Sulli còn gây ấn tượng mạnh với khả năng diễn xuất. Bộ phim nổi bật nhất mà cô đóng chính là To the beautiful you, không những tạo được tiếng vang lớn mà còn xóa bỏ mác "idol đi đóng phim".

Bộ phim gần đây nhất cô góp mặt là Hotel Del Luna, dù chỉ làm cameo xuất hiện trong vài phút những cũng đủ gây sốt cộng đồng mạng.

Sự nghiệp xuống dốc cùng căn bệnh trầm cảm

Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Sulli lộ ảnh hẹn hò với đàn anh Choiza hơn 14 tuổi vào năm 2014.

Đối với một nữ Idol ở Hàn Quốc, chuyện tình cảm luôn là chuyện tối kỵ, đặc biệt mối tình "chú cháu" của Sulli khiến người hâm mộ Hàn không thể chấp nhận nổi.

Trước áp lực dư luận, cặp đôi buộc phải thừa nhận đã hẹn hò từ tháng 9/2013. Khi ấy Sulli cùng người yêu là tâm điểm chỉ trích của dân mạng xứ kim chi.



Ngày 25/7/2014, SM Entertainment tuyên bố Sulli sẽ tạm thời rút lui khỏi làng giải trí do áp lực về thể chất và tinh thần vì những rắc rối trong sự nghiệp. Đến tháng 8/2015, SM xác nhận cô chính thức rời khỏi nhóm f(x).



Đây chính là mốc thời gian đánh dấu một Sulli hoàn toàn khác, cô bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trích, bắt đầu chuỗi ngày tiệc tùng và đăng tải những hình ảnh buông thả, nhạy cảm.

Scandal cũ chưa nguôi, Sulli tiếp tục đăng ảnh "thả rông vòng 1" lên Instagram và trở thành "con ghẻ quốc dân" với những lời chê bai, ném đá thậm tệ của cư dân mạng.

Tuy nhiên Sulli không chịu để yên với những lời lẽ bình luận dè bỉu mình, cô mạnh mẽ đáp trả rằng áo ngực chỉ là một món phụ kiện vì vậy cô có thể dùng chúng nếu cô muốn và hãy dừng lại việc soi xét cuộc sống của người khác.

Song, bên cạnh những lời bình luận không hay về Sulli, vẫn có nhiều người đứng về phía cô nàng và đồng cảm với những gì mà cô phải chịu đựng.

Kể từ khi lộ ảnh hẹn hò, bệnh trầm cảm của Sulli chuyến biến xấu hơn vì phải chịu áp lực quá lớn từ nhiều phía.

Ngày 21/6/2018, Sulli livestream suốt 10 phút nhưng liên tục im lặng và bỗng nhiên rưng rưng, bật khóc với biểu cảm ấm ức. Trong thời lượng livestream, Sulli liên tục nằm trên giường, cắn tay, khi có dấu hiệu buồn ngủ, khi lại buồn bã bất thường.

Rất nhiều fan đã vô cùng lo lắng, thậm chí phát hoảng khi chứng kiến bộ dạng này của Sulli. Những hình ảnh buông thả và thái độ thách thức dư luận của Sulli cũng là do tâm lý bất thường của cô gây ra.