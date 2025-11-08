Cuộc đời 3 tài tử đóng Sa Tăng của 'Tây du ký': Người qua đời, người làm phục vụ

Sa Tăng còn được gọi là Sa Ngộ Tĩnh là một nhân vật đặc biệt trong Tây du ký . Dù không nổi bật như Tôn Ngộ Không hay Trư Bát Giới, song vẫn có vai trò quan trọng trong nhóm thỉnh kinh. Nhân vật này đại diện cho sự trung thành, nhẫn nhịn và bền bỉ, luôn tận tụy làm tròn bổn phận của mình mà không có tham vọng hay tranh giành quyền lợi.

Diêm Hoài Lễ, Lưu Đại Cương và Mạch Trường Thanh là 3 tài tử từng thủ vai Sa Tăng ở các phiên bản Tây du ký.

Diêm Hoài Lễ qua đời vì bệnh phổi

Nhắc đến vai Sa Tăng, khán giả sẽ nghĩ ngay đến cố tài tử Diêm Hoài Lễ . Ông để lại ấn tượng sâu sắc với người xem khi đóng vai diễn này trong Tây du ký phiên bản 1986. Trước khi đến với bộ phim, Diêm Hoài Lễ là một diễn viên kịch nói người Bắc Kinh

Vai Sa Tăng trong Tây du ký phiên bản 1986 do Diêm Hoài Lễ thủ vai.

Khi hay tin đoàn phim Tây du ký tuyển diễn viên, tài tử họ Diêm quyết định tới đăng ký thử vai. Ban đầu nam tài tử vốn không nhắm tới một trong bốn vai chính của phim mà chỉ mong muốn được thử sức với vai phụ là quốc vương nước Ô Kê.

Nhờ ngoại hình cao lớn, tướng mạo đặc trưng nên đạo diễn nhận định ông rất phù hợp với hình tượng Sa Tăng và mời Diêm Hoài Lễ vào vai. Năm ấy Diêm Hoài Lễ ở tuổi 46 nhưng vẫn rất hào hứng với vai diễn điện ảnh đầu tay này.

Nhận vai ở độ tuổi U50 và thường xuyên gánh hành lý nặng, ông bị ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe. Đặc biệt, Diêm Hoài Lễ còn bị tổn thương phổi trong quá trình đóng phim.

Vì thế khi kết thúc phần 1, Diêm Hoài Lễ nói lời giã biệt với đoàn phim để nhường lại vai Sa Tăng cho Lưu Đại Cương.

Sau Tây du ký , Diêm Hoài Lễ còn góp mặt trong bộ phim Tam quốc diễn nghĩa với vai Trình Phổ. Tuy nhiên, vai diễn này có rất ít cảnh và chỉ có vài lời thoại ngắn ngủi. Mãi đến phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Diêm Hoài Lễ mới có cơ hội chứng tỏ tài năng diễn xuất.

Diêm Hoài Lễ là người hiền lành, tốt bụng.

Năm 2009, Diêm Hoài Lễ nguy kịch vì bệnh nhiễm trùng phổi và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 73.

Ngày Diêm Hoài Lễ qua đời trùng hợp cũng là ngày sinh nhật của Lục Tiểu Linh Đồng. Chính vì thế, "Ngộ Không" quyết định từ đó về sau không tổ chức sinh nhật nữa, để dành ngày này lại cho "sư đệ" của mình.

Lưu Đại Cương ra đi ở tuổi 78

Sinh ngày 18/5/1947 tại Bắc Kinh, Lưu Đại Cương là diễn viên và nghệ sĩ kinh kịch kỳ cựu của Trung Quốc. Năm 1998, Lưu Đại Cương được đảm nhận vai Sa Tăng trong bộ phim Tây du ký phần 2. Ông đã hoàn thành xuất sắc vai diễn từng được Diêm Hoài Lễ đảm nhận.

Thực tế, nhiều người nhận ra vai diễn Sa Tăng trong hai phần là do hai diễn viên đóng vì ngoại hình của cả hai khá tương đồng.

Diễn viên Lưu Đại Cương đóng vai ''Sa Tăng'' trong "Tây du ký 1998".

Sau thành công của phim, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khác như Thư kiếm ân cừu lục, Tam quốc diễn nghĩa, Võ Tắc Thiên, Truyền kỳ Quan Âm, Tể tướng Lưu gù…

Về đời tư, Lưu Đại Cương kết hôn với một phụ nữ làm ngoài ngành giải trí, cả hai có con trai. Nghệ sĩ hiếm khi xuất hiện công khai cùng vợ.

Ngày 7/11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin Lưu Đại Cương đã qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 78 tuổi. Theo Sohu, nghệ sĩ ra đi hôm 3/11 sau thời gian chống chọi với bệnh tật.

Gia đình cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, đúng theo di nguyện của cố nghệ sĩ. Sự ra đi của ông khiến đông đảo đồng nghiệp và khán giả tiếc thương.

Lưu Đại Cương vừa qua đời ở tuổi 78.

Thông tin Lưu Đại Cương qua đời gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Trên Jimu News , “Đường Tăng” Trì Trọng Thụy xúc động nhớ lại lần cuối gặp Lưu Đại Cương vào năm ngoái. Khi ấy, bốn thầy trò cùng nhau cất tiếng hát Xin hỏi đường ở nơi nào - ca khúc gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả.

Diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng nói Lưu Đại Cương là người hiền lành, nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi gặp khó khăn. Trong những năm cuối đời, ông vẫn đôi lần xuất hiện trên truyền hình, tái ngộ bạn bè cũ từ Tây du ký, mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.

Mạch Trường Thanh làm phục vụ, giao đồ ăn

Mạch Trường Thanh là diễn viên quen mặt trong hàng loạt phim hành động và cổ trang ăn khách như Mưu Dũng Kỳ Phùng, Nghĩa Hải Hào Tình,... Tuy nhiên, nổi bật nhất vẫn là vai diễn Sa Tăng ngốc nghếch, thật thà trong Tây du ký bản TVB năm 1996.

Mạch Trường Thanh đóng vai Sa Tăng trong phiên bản "Tây du ký 1996".

Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử lao dốc nhanh chóng sau nhiều năm rơi vào cảnh nợ nần. Sau vụ bê bối, nam diễn viên bị cắt vai diễn, mất hợp đồng quảng cáo và bị hạn chế xuất hiện trên truyền hình.

Năm 2016, anh từng kết thúc hợp đồng với TVB nhưng sau đó quay trở lại làm MC và đóng vai phụ cho một vài bộ phim truyền hình. Vào tháng 10/2020, Mạch Trường Thanh kết thúc với TVB và rơi vào tình trạng thất nghiệp.

Ở tuổi ngoài 50, anh gặp nhiều khó khăn về tài chính. Để kiếm tiền mưu sinh, tài tử phải làm nhiều công việc lao động chân tay như giao hàng, phục vụ quán ăn, đóng gói đồ. Nam diễn viên chia sẻ, có những tháng anh phải chi tiêu tằn tiện, chỉ khoảng 65 USD (1,5 triệu đồng) cho sinh hoạt.

Mạch Trường Thanh làm công việc chân tay để kiếm sống.

Sau thời gian tích góp, Mạch Trường Thanh hiện mở một quán ăn nhanh và trà sữa. Vì để tiết kiệm chi phí cho nhân công, nam tài tử 53 tuổi không ngại tự mình làm người phục vụ và đi giao hàng. Ngoài ra, nam diễn viên còn hợp tác mở nhà hàng kinh doanh cùng một số người bạn khác.