Cuộc điện thoại của Tổng thống Trump khiến Thủ tướng Israel tức giận

Hải Yến
Theo Axios, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tỏ ra vô cùng tức giận sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Một nguồn tin Mỹ cho biết, ông Netanyahu “như lửa cháy trên đầu” sau khi ông Trump quyết định hoãn một “cuộc tấn công rất lớn” vào Iran, bởi các lãnh đạo vùng Vịnh đề nghị Mỹ cho ngoại giao thêm thời gian.

Ông Trump sau đó khẳng định Mỹ và Iran đang “ngay trên ranh giới” giữa một thỏa thuận.

Ông nói: “Hoặc là có thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ làm vài điều hơi khó chịu”, đồng thời cảnh báo chiến tranh có thể tiếp tục “rất nhanh” nếu Mỹ không nhận được “100% câu trả lời tốt”.

Axios cho biết ông Netanyahu “rất hoài nghi” về tiến trình đàm phán và muốn nối lại chiến tranh để làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, phá hủy hạ tầng trọng yếu.

Trong khi đó, ông Trump khẳng định ông Netanyahu “sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn” liên quan đến Iran, đồng thời nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Israel.

Nỗ lực ngoại giao mới tập trung vào một “thư ý định” sẽ được Mỹ và Iran ký kết nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, mở ra giai đoạn đàm phán 30 ngày về chương trình hạt nhân của Iran và việc tái mở eo biển Hormuz.

Iran xác nhận đang xem xét đề xuất cập nhật, song Bộ Ngoại giao nước này khẳng định các cuộc đàm phán vẫn dựa trên kế hoạch 14 điểm mà Mỹ từng bác bỏ.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Đối thoại không có nghĩa là đầu hàng”, đồng thời khẳng định Iran sẽ không từ bỏ “quyền hợp pháp của nhân dân và đất nước”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán chỉ có thể thành công nếu Mỹ chấm dứt “hành vi cướp biển” đối với tàu Iran và đồng ý giải phóng các khoản tiền bị đóng băng, trong khi Israel phải chấm dứt chiến tranh ở Lebanon.

Theo RT
