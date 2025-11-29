Cuộc đấu MPV cỡ lớn: BYD M9 thách thức 'đồng hương' GAC M8

Mẫu MPV cỡ lớn BYD M9 vừa gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 11 và ngay lập tức trở thành đối trọng đáng chú ý của GAC M8. Dù có mức giá cao hơn, mẫu xe mới của BYD lại khai thác lợi thế về công nghệ điện hóa và nhiều trang bị hiện đại để tạo khác biệt trong phân khúc.

Tại Việt Nam, BYD M9 được giới thiệu 2 phiên bản: Advanced giá 1,99 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng. So với mức 1,699 - 1,799 - 2,199 tỷ đồng của GAC M8, giá M9 nhỉnh hơn, nhưng thông số vận hành và những tính năng được trang bị lại cho thấy BYD muốn định vị M9 ở nhóm MPV cao cấp hơn.

Ngoại thất 2 mẫu xe đều toát lên vẻ sang trọng. (Ảnh: BYD, GAC)

Khác biệt cốt lõi giữa 2 mẫu xe nằm ở hệ truyền động. GAC M8 tiếp tục sử dụng động cơ 2.0 tăng áp truyền thống, trong khi BYD M9 ứng dụng hệ thống hybrid sạc ngoài (PHEV) thế hệ mới.

Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, với động cơ xăng 1.5L tăng áp hiệu suất cao kết hợp cùng mô-tơ điện mạnh mẽ. Cấu hình này giúp M9 đạt tổng công suất gần 400 mã lực, vượt xa mức 248 mã lực của M8.

Bên cạnh đó, khả năng chạy điện thuần tối đa 95-170 km (NEDC) giúp M9 phù hợp cho nhu cầu di chuyển nội đô hàng ngày mà gần như không tiêu tốn nhiên liệu.

Điểm nhấn nổi bật với dòng xe của BYD là pin Blade thế hệ mới đã vượt qua nhiều bài thử nghiệm khắt khe, có tuổi thọ bền bỉ, khả năng sạc nhanh (15 - 100% chỉ trong chưa đầy 60 phút). (Ảnh: BYD)

Hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu cũng là điểm mạnh của M9. Khi vận hành kết hợp xăng - điện, mẫu MPV này có thể di chuyển khoảng 1.000 km với mức tiêu hao chỉ 5,6 lít/100 km, thấp hơn gần một nửa so với con số hơn 10 lít/100 km của đối thủ GAC M8.

Đây là một trong những lợi thế rõ rệt nhất của hệ truyền động PHEV trong bối cảnh chi phí nhiên liệu ngày càng được người dùng quan tâm.

BYD M9 sử dụng kết cấu khung thép cường độ cao và thép dập nóng - chiếm hơn 73% trọng lượng khung xe, giúp gia tăng độ vững chắc mà vẫn tối ưu trọng lượng.

Cả 2 mẫu xe được trang bị hệ thống treo MacPherson phía trước, đa liên kết phía sau.

BYD M9 có thêm công nghệ treo điện tử DiSus-C. Hệ thống này tự điều chỉnh độ cứng/mềm dựa trên mặt đường, mang đến sự êm ái và kiểm soát tốt hơn khi vận hành ở nhiều điều kiện khác nhau.

Danh sách tiện nghi của BYD M9 cũng nổi bật. Xe sở hữu đèn pha LED ma trận, tủ lạnh mini và ghế trước có chức năng massage - những trang bị không xuất hiện trên GAC M8.

Đường nét thiết kế nội thất của BYD có phần tinh gọn hơn GAC. (Ảnh: BYD, GAC)

Màn hình hiển thị thông tin của cả 2 đều là 12,3 inch. Trung tâm điều khiển của BYD M9 là hệ thống màn hình giải trí 15,6 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thông minh. Màn hình của GAC M8 có kích thước khiêm tốn hơn, từ 10,1-14,3 inch tùy bản.

Hệ thống âm thanh cũng có khác biệt khi tất cả phiên bản GAC M8 đều có 8 loa tương đương với BYD M9 bản Advanced, còn bản Premium sở hữu 12 loa.

Tuy nhiên, cả 2 mẫu xe đều có hàng ghế thương gia với đầy đủ tính năng cao cấp như chỉnh điện, massage chế độ 10 điểm, bàn làm việc và nhớ vị trí, đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng doanh nhân.

Không gian nội thất cao cấp ở hàng ghế thứ 2. BYD M9 có cửa sổ trời chỉnh điện phía trước, trong khi GAC M8 sở hữu cửa sổ trời dạng đôi. (Ảnh: BYD, GAC)

Về an toàn, BYD M9 đạt chuẩn C-NCAP 5 sao tương đương GAC M8. Dù hãng chưa công bố đầy đủ các tính năng hỗ trợ lái, mẫu MPV này được xác nhận có 7 túi khí và gói ADAS tương tự đối thủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an toàn luôn được coi trọng.

BYD Việt Nam cho biết tặng bộ quà tặng đi kèm M9 bao gồm: Một thiết bị sạc cầm tay và một thiết bị chuyển đổi nguồn điện (V2L).

Với kích thước tổng thể 5145x1970x1805 mm và chiều dài cơ sở 3045 mm, BYD M9 thuộc phân khúc MPV cỡ lớn, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu nhập khẩu Trung Quốc như Volkswagen Viloran (2,099-2,288 tỷ đồng) hay GAC M8.

Kia Carnival cũng sở hữu trục cơ sở trên 3m, nhưng giá bán 1,299 - 1,589 tỷ đồng khiến mẫu xe Hàn hướng tới nhóm khách hàng khác.

Với mức giá khởi điểm gần 2 tỷ đồng, BYD M9 định vị cao hơn đối thủ Hàn và sẵn sàng cạnh tranh với các MPV nhập khẩu cùng phân khúc, trong khi Toyota Alphard hơn 4,5 tỷ đồng tạo nên phân khúc cao cấp riêng biệt.