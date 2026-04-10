“Cuộc chinh phục tiếp theo” đã sẵn sàng: Tổng thống Trump cảnh báo quân đội Mỹ đang đợi lệnh

CNBC News cho hay, Tổng thống Donald Trump ngày 8/4 tuyên bố lực lượng quân sự Mỹ sẽ tiếp tục được triển khai trong và xung quanh Iran cho đến khi Tehran tuân thủ đầy đủ “thỏa thuận thực sự”, đồng thời cảnh báo mọi vi phạm sẽ dẫn đến phản ứng quân sự “lớn hơn bất cứ điều gì từng thấy trước đây”.

“Tất cả tàu chiến, máy bay và quân nhân Mỹ… sẽ tiếp tục hiện diện tại và xung quanh Iran cho đến khi THỎA THUẬN THỰC SỰ được tuân thủ đầy đủ,” ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump nhắc lại rằng hai bên đã nhất trí Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, và Eo biển Hormuz sẽ vẫn mở và an toàn cho hoạt động vận chuyển thương mại.

“Trong khi đó, quân đội hùng mạnh của chúng ta đang đợi lệnh và nghỉ ngơi, thực ra là đang hướng tới cuộc chinh phục tiếp theo,” ông nói thêm. Bài đăng, được công bố gần nửa đêm, kết thúc bằng tuyên bố: “NƯỚC MỸ ĐÃ TRỞ LẠI!”

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tuần do Pakistan làm trung gian, chấm dứt sáu tuần giao tranh và tạo ra đợt tăng giá ngắn hạn trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh kỳ vọng dòng chảy năng lượng qua Eo biển Hormuz có thể được nối lại.

Iran cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển là khả thi, nhưng phải phối hợp với lực lượng vũ trang của nước này.

Tuy nhiên, nhiều nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa rõ ràng, khi Mỹ và Iran dường như có những yêu cầu khác biệt lớn. Tehran đã bác bỏ đề xuất 15 điểm của Washington và được cho là đưa ra kế hoạch 10 điểm riêng để chấm dứt xung đột, bao gồm việc Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah ở Lebanon và dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt.

Trong một bài đăng khác sáng 8/4, ông Trump gọi kế hoạch 10 điểm được The New York Times và CNN đưa tin là “hoàn toàn giả mạo”.

Israel ủng hộ quyết định tạm dừng tấn công Iran của ông Trump nhưng khẳng định thỏa thuận ngừng bắn không áp dụng với Lebanon, đồng thời tiến hành các đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2, khiến ít nhất 182 người thiệt mạng trong ngày 8/4.

Các cuộc tấn công gây thương vong lớn đã kéo theo lời cảnh báo từ Iran, cho rằng việc tiếp tục đàm phán nhằm đạt thỏa thuận hòa bình lâu dài với Mỹ là “phi lý”, cho thấy thỏa thuận ngừng bắn vẫn rất mong manh. Mỹ và Iran dự kiến gặp nhau tại Islamabad vào ngày 10/4 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo.

Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày 9/4 khi xung đột kéo dài làm suy giảm hy vọng về một kết thúc nhanh chóng. Giá dầu Brent giao tháng 6 tăng 2,46% lên 97,08 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giao tháng 5 tăng 3,4% lên 97,55 USD/thùng.