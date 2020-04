Cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con vẫn căng thẳng, Angelina Jolie quyết làm điều này để Brad Pitt không được gặp các con?

Tờ Woman's Day đưa tin rằng, suốt thời gian qua, Angelina Jolie luôn tìm mọi cách để ngăn không cho Brad Pitt được gặp các con của mình.

Một nguồn tin cho hay, từ tháng 6 năm ngoái, khi tham gia dự án điện ảnh Those Who Wish Me Dead ở Mexico, Angelina Jolie đã đưa các con theo cùng. Nhiều nguồn tin cho rằng, hành động này của Angelina Jolie là nhằm không để cho Brad Pitt được có cơ hội tiếp cận các con.

"Cô ấy không đưa ra hành động quyết liệt trong việc cấm Brad Pitt thăm các con, nhưng Angelina Jolie lại sử dụng cách riêng để đưa chúng về Los Angeles, điều đó khiến nam tài tử khó có thể nắm bắt được lịch trình của mẹ con cô", nguồn tin cho hay.

Tuy nhiên, tờ GossipCop cho rằng, tin tức trên là hoàn toàn vô lý. Bởi lẽ, Angelina Jolie từng tuyên bố rằng, bản thân thích sống ở nước ngoài nhưng do Brad Pitt sống ở Los Angeles nên cô quyết định sống tại đây để các con được gần bố.

Trước đó, cũng có tin đồn cho rằng, Angelina Jolie đã thông báo cấm Brad Pitt không được cho con cái họ gặp gỡ, dành thời gian bên vợ cũ Jennifer Aniston của nam tài tử. Thông tin này được xác nhận sau nhiều lời xầm xì Brad Pitt (56 tuổi) đang muốn quay lại với vợ cũ và muốn cho các con gặp Jennifer Aniston (51 tuổi) sau khi ly dị với Angelina Jolie (44 tuổi) vào năm 2019.

Nguồn: GossipCop