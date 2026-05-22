Cuộc chiến ở Iran: Israel bảo toàn tên lửa, Mỹ gần như cạn kiệt kho dự trữ

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Tờ Washington Post (WP) dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, lực lượng Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD, chiếm khoảng một nửa tổng số kho dự trữ, và hơn 100 tên lửa SM-3, SM-6.

Trong khi đó, Israel được cho là chỉ sử dụng 100 tên lửa đánh chặn Arrow và 90 tên lửa đánh chặn David's Sling, một số trong đó được dùng để chống lại các tên lửa kém tiên tiến hơn được bắn từ Yemen và Lebanon.

Tờ báo dẫn lời ông Kelly Grieco, một chuyên gia cấp cao tại trung tâm nghiên cứu Stimson Center, cho biết: “Mỹ đã gánh vác phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa trong khi Israel bảo toàn được kho chứa tên lửa của riêng mình”.

Theo WP, các số liệu cho thấy một “sự mất cân bằng”, mặc dù cả Lầu Năm Góc và chính phủ Israel đều bảo vệ sự cân bằng nguồn lực được sử dụng.

Lầu Năm Góc tuyên bố chi tiêu trực tiếp chưa đến 30 tỷ USD, nhưng những người hoài nghi cho rằng, chi phí thay thế đạn dược đã sử dụng và tài sản bị mất, cũng như tác động lâu dài đến nền kinh tế Mỹ, có thể vượt quá 1 nghìn tỷ USD.

Trong khi kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ đã cạn kiệt và việc sản xuất mới không thể đáp ứng kịp nhu cầu, Iran được cho là vẫn duy trì được phần lớn khả năng tấn công của mình.

Theo các báo cáo trước đó của truyền thông Mỹ, Iran vẫn giữ được khoảng 70% bệ phóng di động và kho tên lửa, đồng thời giành lại quyền tiếp cận 90% các cơ sở quân sự ngầm bị hư hại do những cuộc ném bom của Mỹ và Israel.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn liên tục thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi tháng 4/2026 cho thấy ông đang tìm cách rút lui khỏi cuộc xung đột ngày càng tốn kém và không được lòng dân.

Trong khi đó, Israel được cho là đang thúc ép Mỹ hoàn thành công việc khi Iran đang suy yếu.

Iran đã xác nhận đang xem xét các đề xuất cập nhật của Mỹ, nhưng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo, “ép buộc Iran đầu hàng bằng vũ lực chỉ là ảo tưởng”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các cuộc đàm phán có thể thành công nếu Mỹ chấm dứt hành vi “cướp biển” đối với các tàu Iran, đồng ý giải phóng các khoản tiền bị đóng băng, Israel phải chấm dứt chiến tranh ở Lebanon.