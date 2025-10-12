Cuộc chiến ly hôn của Lan Phương

Từ phía Lan Phương, cô cho biết chồng cũ David Duffy đã nộp đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, sau 22 ngày kể từ khi có phán quyết của phiên tòa sơ thẩm.

Cô cho rằng việc chồng kéo dài thời gian phúc thẩm gây áp lực tâm lý. Nữ diễn viên lo lắng khi các con bị đặt vào giữa "cuộc chiến ly hôn".

Nhiều đồng nghiệp, khán giả động viên Lan Phương giữ vững tinh thần và mong cô giành quyền nuôi hai con.

Tuy nhiên cũng có ý kiến hoài nghi việc cô ngăn cản chồng cũ thăm nuôi con dẫn đến việc anh nộp đơn kháng cáo.

Đáp lại, Lan Phương phủ nhận thông tin ngăn cản chồng cũ thăm con, cho rằng việc đấu tố trên mạng xã hội nguyên nhân xuất phát từ anh. Cô khẳng định không bao giờ nói xấu người cũ với các con.

“Tôi không bao giờ nói xấu gì về bố với con. Đó là việc cơ bản nhất mà một người yêu thương con thật sự có thể làm”, cô chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Lan Phương vẫn giữ toàn bộ khoảnh khắc bên chồng cũ và hai con.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cả Lan Phương và chồng cũ đều mong muốn được nuôi dưỡng hai con sau ly hôn.

David công khai thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài khoản tiết kiệm và khẳng định đủ khả năng tài chính, không cần vợ cũ hỗ trợ.

Chồng cũ lo ngại "bị hạn chế gặp con" cũng như đưa ra các quyết định liên quan hai bé nếu Lan Phương được toàn quyền nuôi dạy, chăm sóc.

David dẫn chứng hôm con gái bị sốt nhưng không được thông báo cũng như việc vợ đưa con đến tòa ngày 9/9 là không cần thiết.

David bày tỏ thái độ không hài lòng việc Lan Phương nói tiếng Việt quá nhiều với con, trong khi anh muốn con nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt. Luật sư phía David cũng đưa ra một số luận điểm chứng minh thân chủ thuận lợi chăm sóc hai con hơn vợ. Cụ thể, anh làm giờ hành chính, công việc ổn định, trong khi Lan Phương làm nghề tự do, có thể phải đi xa, phải nhờ người khác hỗ trợ chăm con.

Về phía Lan Phương, cô lập luận chồng cũ khó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các con, khi chi phí nuôi hai bé mỗi năm khoảng một tỷ đồng.

Lan Phương công khai sở hữu căn hộ đứng tên mình, công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, có bất động sản cho thuê và thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh khoảng 7 tỷ đồng một năm.

Nữ diễn viên khẳng định có điều kiện tài chính và thời gian để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con. Cô phủ nhận cản trở chồng cũ thăm con, anh đi làm 18h30 mới về, trong khi bé lớn chuẩn bị đi ngủ lúc 20h30, còn bé nhỏ là 19h30. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết mình vẫn nói tiếng Anh với con.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Lan Phương được giao quyền chăm sóc hai con. Theo phán quyết, chồng cũ của cô - David Duffy - có trách nhiệm chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ việc nuôi con.

"Không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con", bản án nêu.