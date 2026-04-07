'Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu'

Căn cứ tên lửa ngầm của Iran.

"Nếu là một vị tướng trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tôi sẽ không bao giờ đồng ý với một lệnh ngừng bắn. Cuộc chiến tranh tiêu hao mà cấu trúc quân sự của Iran được xây dựng dựa trên đó mới chỉ bắt đầu, và phần lớn năng lực của họ vẫn chưa được khai thác.

Tôi ngày càng ngưỡng mộ Iran và chiến lược quân sự của họ hơn", hãng RT dẫn lời ông Malinen.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và ra lệnh tạm ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 5 ngày.

Tuy nhiên, Iran khẳng định không có cuộc đàm phán nào diễn ra. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Tổng thống Mỹ đang lan truyền tin giả để thao túng thị trường.

Trong tuyên bố hôm 5/4, Thiếu tướng Ali Abdollahi Aliabadi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya phụ trách hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Iran, cảnh báo "cánh cổng địa ngục sẽ mở ra" đối với Mỹ và Israel nếu hạ tầng của Iran tiếp tục bị tấn công.

"Đừng quên rằng nếu xung đột leo thang, toàn bộ khu vực sẽ trở thành địa ngục đối với các người. Ảo tưởng đánh bại Iran đã biến thành một đầm lầy và nó sẽ nhấn chìm các người", phát ngôn viên Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya Ebrahim Zolfaghari tuyên bố.

Bình luận được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa "giáng địa ngục" xuống Iran, trừ khi nước này đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz trước ngày 6/4.

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ, nhiều cố vấn cấp cao những ngày qua trình bày với ông Trump rằng nhà máy điện cùng các cây cầu tại Iran là "mục tiêu quân sự chính đáng", việc phá hủy chúng có thể làm tê liệt chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Ông Trump đã đồng ý với lập luận đó.

Mỹ ngày 2/4 tấn công cây cầu nối thành phố Karaj với thủ đô Tehran, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Các quan chức Mỹ khẳng định công trình này có thể được dùng để chuyển tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và những vật tư quân sự khác.

Tổng thống Trump sau đó một ngày cảnh báo Mỹ có thể mở thêm những đòn tấn công nghiêm trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 90 triệu người dân Iran.

"Quân đội Mỹ thậm chí chưa bắt đầu phá hủy những gì còn lại tại Iran, tiếp theo sẽ là các cây cầu rồi đến nhà máy điện", ông cho biết.

Nhưng một số quan chức quốc phòng và cựu quan chức Mỹ nhận định với WSJ rằng việc tập kích hạ tầng của đối phương để gây áp lực buộc họ phải đàm phán, hay gửi tín hiệu chính trị là không hợp pháp.

Họ nhấn mạnh hoạt động này chỉ được diễn ra nếu chúng cần thiết để mang lại lợi thế quân sự cụ thể, không có phương pháp nào khả thi hơn và đảm bảo không gây ra thiệt hại quá mức cho dân thường.

Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định nhiệm vụ của cơ quan là đảm bảo rằng ông Trump có mọi lựa chọn quân sự trong khả năng.

Cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran bắt đầu từ 28/2 đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, chủ yếu ở Iran và Lebanon.

Trước khi xung đột nổ ra, eo biển Hormuz là huyết mạch lưu thông của khoảng 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt thế giới, cùng với 1/3 nguyên liệu sản xuất phân bón cho ngành nông nghiệp toàn cầu.

Có khoảng 240 tàu đã đi qua eo biển Hormuz từ ngày 1/3 đến ngày 3/4, giảm 94% so với trước xung đột.