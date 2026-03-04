Cuộc chiến bằng sáng chế 6G: Mỹ chiếm 35%, Nhật Bản 9,9%, thế giới lặng đi khi dữ liệu của Trung Quốc được tiết lộ

Trong kỷ nguyên mà trí tuệ nhân tạo đang trở thành trọng tâm của mọi nền kinh tế, công nghệ 6G nổi lên như một nền tảng hạ tầng huyết mạch, quyết định khả năng xử lý và truyền tải dữ liệu ở quy mô chưa từng có.

Cuộc chiến 6G hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua lắp đặt các trạm phát sóng mà đã chuyển dịch sang cuộc chiến giành quyền kiểm soát bằng sáng chế - chìa khóa định hình luật chơi quốc tế.

Theo số liệu từ "Báo cáo phát triển Internet Trung Quốc 2025", tổng số bằng sáng chế 6G toàn cầu đã vượt mốc 38.000 mục. Trong đó, Trung Quốc gây bất ngờ khi chiếm tỷ lệ 40,3%, chính thức xác lập vị thế dẫn đầu, đẩy Mỹ xuống vị trí thứ hai với 35,2% và bỏ xa Nhật Bản ở mức 9,9%.

Sự trỗi dậy này không phải là một kết quả ngẫu nhiên mà là thành quả của một chiến lược dài hạn được thực hiện từ năm 2019. Ngay khi mạng 5G bắt đầu được thương mại hóa rộng rãi, các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Huawei, ZTE cùng ba nhà mạng lớn tại Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ để đặt nền móng cho thế hệ viễn thông tiếp theo.

Sự đầu tư bài bản và tập trung nguồn lực đã giúp quốc gia này không chỉ dẫn đầu về số lượng mà còn đạt được những cột mốc quan trọng về chất lượng công nghệ. Điển hình là việc Phòng thí nghiệm Tử Kim Sơn của Trung Quốc đã thực hiện thành công thử nghiệm truyền tải với tốc độ 1,2 Tbps, nhanh gấp 100 lần so với chuẩn 5G hiện hành.

Điểm mấu chốt trong cuộc chiến này nằm ở khả năng thiết lập tiêu chuẩn. Trung Quốc đã chuyển mình mạnh mẽ từ một quốc gia đi sau, chuyên học hỏi công nghệ, trở thành người cầm lái trong việc định hình các quy tắc quốc tế.

Tại Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), đề xuất về "Kiến trúc mạng tích hợp cảm biến và truyền thông" của Trung Quốc đã nhận được sự ủng hộ áp đảo với 72% phiếu thuận để trở thành phương án kỹ thuật ứng cử viên chính thức. Điều này minh chứng rằng các giải pháp kỹ thuật của Trung Quốc đang dần trở thành ngôn ngữ chung của ngành viễn thông thế giới.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, 6G còn mang ý nghĩa sống còn đối với an ninh và sức mạnh quốc gia. Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, khả năng làm chủ hạ tầng thông tin hiện đại là lá chắn bảo vệ an ninh quốc gia và là lợi thế chiến lược trên các mặt trận hiện đại. Trước những nỗ lực phong tỏa công nghệ từ phía Mỹ và các đồng minh như châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc, Trung Quốc đã chọn một lối đi khác biệt: đẩy mạnh chính sách mở cửa và hợp tác quốc tế.

Thay vì xây dựng các rào cản độc quyền, chiến lược của Bắc Kinh là mời gọi các đối tác toàn cầu cùng tham gia vào hệ sinh thái 6G để chia sẻ thành quả và thúc đẩy sự tiến bộ chung. Cuộc đua 6G vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng với những con số biết nói vừa được công bố, vị thế của Trung Quốc trong việc định hình tương lai số hóa toàn cầu là điều không thể phủ nhận.