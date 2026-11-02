Cuộc chạm trán giữa Tesla của Elon Musk và các tập đoàn xe điện Trung Quốc: Xpeng tuyên bố ô tô bay của hãng có tính khả thi về mặt thương mại vượt trội hơn nhiều

Cuộc chạm trán công nghệ giữa các tập đoàn xe điện Trung Quốc và Tesla vừa bước vào một chương kịch tính mới khi ban lãnh đạo Xpeng chính thức lên tiếng khẳng định các dòng ô tô bay của họ mang tính thương mại thực tế hơn hẳn mẫu Tesla Roadster.

Cuộc tranh luận về tính khả thi và rào cản kỹ thuật của Tesla

Xuất phát từ màn trình diễn thử nghiệm mới đây của Tesla với mẫu Roadster có khả năng lộn nhào và cất cánh bằng hệ thống đẩy khí nén, cộng đồng công nghệ toàn cầu đã nổ ra những luồng tranh luận dữ dội về việc liệu Mỹ có đang bỏ xa Trung Quốc trong lĩnh vực ô tô bay. Tuy nhiên, phân tích sâu về mặt kỹ thuật, ông Wang Tan – Đồng sáng lập Aridge (công ty con thuộc Xpeng) nhận định rằng cơ chế hoạt động của Tesla Roadster gặp phải những hạn chế vô cùng lớn về mặt ứng dụng thực tế.

Ô tô bay Xpeng X2 của Xpeng - Trung Quốc (Ảnh: CNBC)

Cụ thể, việc Tesla sử dụng các bình chứa áp suất khí lạnh dạng máy phản lực đã chiếm trọn không gian khoang xe, làm thu hẹp nghiêm trọng số lượng chỗ ngồi của hành khách. Hơn thế nữa, do áp suất khí lạnh sụt giảm cực nhanh trong quá trình vận hành, thời gian cất cánh của Roadster chỉ duy trì vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi. Ông Wang Tan thẳng thắn đánh giá: "Tesla Roadster có thể là một món đồ chơi gây ấn tượng mạnh, nhưng khó có thể trở thành một phương tiện vận chuyển hàng không thực thụ trong tương lai."

Trái ngược với hướng đi của tập đoàn Mỹ, các doanh nghiệp Trung Quốc chọn hướng tiếp cận đa cánh quạt kết hợp với hệ thống pin mật độ năng lượng cao. Thiết bị "Tàu sân bay mặt đất" (Land Aircraft Carrier) của Xpeng cho phép phương tiện duy trì thời gian bay lơ lửng trên không tới 20 phút. Thời lượng này không chỉ phục vụ tham quan giải trí mà còn đáp ứng tốt các nhiệm vụ cứu hộ khẩn cấp hoặc bảo trì công nghiệp tại các trang trại điện gió và giàn khoan dầu ngoài khơi.

Cuộc đua cấp phép và áp lực hiện thực hóa thương mại

Mặc dù tự tin về mặt công nghệ, ban lãnh đạo Xpeng cũng thẳng thắn thừa nhận những thách thức lớn trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường thương mại. Quá trình xin cấp giấy chứng nhận an toàn hàng không từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hiện đang diễn ra chậm hơn so với dự kiến ban đầu, buộc công ty phải dốc toàn lực chứng minh các tiêu chuẩn an toàn để sớm đạt được cái gật đầu từ cơ quan quản lý.

Sự phê chuẩn của chính quyền nội địa đóng vai trò mắt xích sinh tử đối với chiến lược toàn cầu hóa của Xpeng. Dù sản phẩm có giá bán khoảng 2 triệu Nhân dân tệ (tương đương 300.000 USD) và đã thu về hơn 7.000 đơn đặt hàng trên toàn thế giới, bao gồm cả lô hàng vừa bàn giao cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhưng nếu thiếu giấy chứng nhận an toàn tại Trung Quốc, khách hàng quốc tế vẫn chưa thể đưa phương tiện này vào vận hành hợp pháp.

Xpeng X2 bay thử nghiệm tại UAE (Ảnh:BBC)

Bất chấp những rào cản pháp lý, cuộc đua ô tô bay tại Trung Quốc vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động với sự tham gia của các tên tuổi khác như Shanghai Volant Aerotech hay Aerofugia (thuộc tập đoàn Geely) sử dụng công nghệ cánh quạt nghiêng.

Chủ tịch kiêm CEO Xpeng, ông He Xiaopeng, nhấn mạnh rằng sự thắng bại của cuộc đua này sẽ không quyết định bởi những màn trình diễn bắt mắt trong vài giây, mà phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố cốt lõi bao gồm độ an toàn, thời lượng bay và năng lực hoàn thiện chứng nhận pháp lý.

Tương lai nào cho giấc mơ giao thông trên không?

Sự khác biệt trong tư duy phát triển giữa Xpeng và Tesla đã phản ánh hai triết lý hoàn toàn trái ngược về tương lai của phương tiện di chuyển trên không. Trong khi Tesla thiên về việc tạo ra một siêu phẩm trình diễn gây kinh ngạc với tốc độ và phản lực tức thì, các đại diện từ Trung Quốc lại kiên trì theo đuổi bài toán giao thông đô thị và ứng dụng dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định, khi công nghệ pin tiếp tục đạt được những bước tiến mới về mật độ năng lượng và vật liệu siêu nhẹ được đưa vào sản xuất đại trà, thời gian bay của các dòng ô tô bay thuần điện sẽ còn kéo dài hơn nữa. Đây chính là yếu tố then chốt tạo ra sự phân hóa rõ rệt, đưa ô tô bay bước thoát khỏi cái nhãn "đồ chơi cao cấp của giới siêu giàu" để trở thành một công cụ vận tải thực thụ.

Cuộc đối đầu công nghệ này vì thế không chỉ dừng lại ở các con số thống kê về thời gian bay hay tốc độ cất cánh. Nó là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên giao thông hoàn toàn mới, nơi doanh nghiệp nào giải quyết được bài toán cân bằng giữa quy chuẩn pháp lý ngặt nghèo và tính khả thi kinh tế sẽ là kẻ nắm giữ chiếc khóa mở ra bầu trời thương mại trong thập kỷ tới.