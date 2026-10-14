Cùng UAE, Mỹ, Việt Nam sở hữu loại tài sản top đầu thế giới

Đây là tin vui với Việt Nam.

Ảnh minh họa: VTC News

Mới đây, theo báo cáo "The Brand Standard" công bố của Công ty tư vấn bất động sản hàng hiệu Global Branded Residences (GBR) có trụ sở tại Anh, Việt Nam dẫn đầu thị trường căn hộ thuộc diện "bất động sản hàng hiệu" khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) về số lượng căn hộ, với 16.135 căn hộ trải rộng trên 68 dự án (trong đó bao gồm cả đã hoàn thành và đang trong giai đoạn xây dựng).

Với kết quả này, Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới, sau UAE (84.972 căn) và Mỹ (71.592 căn).

Trên thực tế, bất động sản hàng hiệu (Branded Residence) là sản phẩm nhà ở hoặc nghỉ dưỡng, được phát triển và kinh doanh bởi thương hiệu uy tín được công nhận trên toàn cầu, chủ yếu thuộc các thương hiệu khách sạn.

Theo thống kê của GBR, ba thị trường tập trung nhiều căn hàng hiệu nhất ở Việt Nam là TP HCM (3.503 căn), Hạ Long (2.860 căn) và Đà Nẵng (1.429 căn).

Trong đó, tại TP HCM, một dự án hàng hiệu, vận hành bởi The Ritz-Carlton Residences có giá bán hiện cán mốc một tỷ đồng/m2.

Hiện nay, Việt Nam đã hoàn thành 19 dự án và có thêm 49 dự án đã công bố hoặc đang trong quá trình phát triển. Trong đó, 49 dự án trải rộng khắp các thành phố như Hà Nội, TP HCM và các điểm đến ven biển như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An và Hạ Long. Trong số đó, có Mercure Residences Hạ Long, một dự án gồm 2.259 căn hộ, là dự án bất động sản hàng hiệu đơn lẻ lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Với 49 dự án chưa hoàn thành và bàn giao, Việt Nam là quốc gia có số dự án trong kế hoạch phát triển lớn thứ 6 thế giới, sau UAE, Mỹ, Mexico, Brazil và Arab Saudi.

Accor hiện là đơn vị vận hành chiếm ưu thế tại Việt Nam, với 23 dự án và 7.854 căn, tương đương với gần một nửa tổng số căn hàng hiệu cả nước. Theo đó, các thương hiệu thuộc danh mục của tập đoàn này trải dài từ Fairmont, Sofitel đến Mercure và Novotel.

Ngoài ra, thị trường cũng có vài dự án được vận hành bởi các thương hiệu dẫn đầu (Top Tier) như Marriott International hay The Ritz-Carlton.

Việt Nam hiện có số căn hộ hàng hiệu nhiều thứ ba trên thế giới. Ảnh: Masterise Homes

Về tổng số lượng dự án, theo GBR, Việt Nam đứng thứ hai ở châu Á - Thái Bình Dương, sau Thái Lan (73 dự án) và trên Ấn Độ (61 dự án). Hiện nay, Thái Lan là thị trường lớn thứ 5 thế giới theo số dự án. Các dự án ở quốc gia này tập trung ở Phuket và Bangkok.

Trong khi đó, xét về thương hiệu, báo cáo chỉ ra rằng, Banyan Group đứng đầu khu vực, khi quản lý hơn 50 dự án, sau đó đến Accor (44 dự án) và Marriott (34 dự án).

Số lượng dự án phản ánh mức độ phát triển của phân khúc

Ông Riyan Itani, nhà sáng lập Global Branded Residences, lưu ý rằng dù phân khúc này thường được đo lường bằng số lượng dự án, nhưng việc nhìn vào số lượng căn hộ sẽ mang lại cái nhìn cụ thể hơn. Theo ông, việc đếm số lượng bất động sản nhà ở bên trong các dự án đó sẽ cho thấy thực tế có bao nhiêu sản phẩm đang đưa ra thị trường, cũng như nhu cầu từ người mua thực sự lớn đến mức nào.

Đây cũng là năm đầu tiên GBR thực hiện báo cáo "The Brand Standard". Global Branded Residences được ông Riyan Itani thành lập năm 2023. Ông từng là người đứng đầu bộ phận Tư vấn Phát triển Khu dân cư Toàn cầu Savills từ 2021 đến tháng 1/2023.

Trên thực tế, trước GBR, một số đơn vị cũng đã thực hiện báo cáo về thị trường bất động sản hàng hiệu như Knight Frank, Savills. Đơn cử như báo cáo Branded Residences 2025 – 20026 do Savills phát hành cuối năm ngoái cho biết, Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về số dự án bất động sản hàng hiệu, với hơn 50 dự án gắn 34 thương hiệu quốc tế.