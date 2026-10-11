Cũng tên "17 Pro Max" nhưng điện thoại này rẻ hơn iPhone 17 đến cả 10 triệu, pin dùng 3 ngày không cần cắm sạc

REDMI Note 17 Pro Max có viên pin 10.000mAh. Không ngoài dự đoán, kết quả thử nghiệm pin thu về vô cùng ấn tượng.

REDMI — thương hiệu con của Xiaomi — chính thức trình làng chiếc Note 17 Pro Max với mức giá 16 triệu đồng. Đây là một trong số những điện thoại có pin 10.000mAh tiêu biểu trên thị trường.

Dù ban đầu có những hoài nghi về mức dung lượng này nhưng sau quãng thời gian sử dụng, trang Android Authority phải thừa nhận nó vượt xa mọi hình dung ban đầu.

Thời lượng pin "hủy diệt" mọi đối thủ

Điểm sáng lớn nhất trên REDMI Note 17 Pro Max dĩ nhiên thuộc về viên pin 10.000mAh. Con số này gấp đôi dung lượng của Samsung Galaxy S26 Ultra và nhỉnh hơn tới 2.500mAh so với chiếc OnePlus 15 vốn đã rất ấn tượng.

Trải nghiệm thực tế của viên pin này bá đạo đến mức nào? Nhà sản xuất tuyên bố máy có thể trụ tốt trong 3 ngày. Để kiểm chứng, Android Authority đã đưa chiếc điện thoại này vào quy trình đánh giá chuẩn. Không ngoài dự đoán, kết quả thu được vô cùng ấn tượng.

REDMI Note 17 Pro Max dễ dàng chiếm ngôi đầu trong mọi bài test, thậm chí "đè bẹp" hoàn toàn các đối thủ ở tác vụ lướt web, chụp ảnh và quay phim 4K.

Máy đạt tới 27,5 giờ lướt web liên tục — bỏ xa đại diện xếp thứ hai là Galaxy S26 Ultra (11,5 giờ). Ở tác vụ sử dụng ứng dụng camera, Note 17 Pro Max trụ được 15,8 giờ, trong khi Galaxy A56 5G ở vị trí thứ hai chỉ đạt 6,7 giờ.

Khoảng cách chỉ bị thu hẹp ở bài kiểm tra gọi video qua Zoom, cho thấy sự kết hợp giữa màn hình, hệ thống loa, chipset và kết nối mạng vẫn là những nhân tố ngốn pin rất mạnh.

Thậm chí, ngay cả khi trải nghiệm phiên bản 9.200mAh ở thị trường châu Âu, cây bút Hadlee Simons phải khẳng định thời lượng pin của máy vẫn thuộc hàng "trên trời".

Anh rút sạc vào chiều thứ Sáu, dùng thoải mái suốt tối hôm đó cùng hai ngày cuối tuần, và đến trưa thứ Hai máy vẫn còn khoảng 20% pin. Tác vụ trải nghiệm bao gồm nhắn tin WhatsApp, lướt Reddit, đọc báo và xem YouTube nhiều giờ liền. Với các tác vụ nặng hơn như bật GPS dẫn đường, gọi video hay cày game đồ họa cao, máy vẫn dễ dàng trụ vững trong 2 ngày.

Sở hữu viên pin khổng lồ đồng nghĩa với việc sạc nhanh là trang bị bắt buộc, bởi chẳng ai muốn mất tới 3 tiếng đồng hồ chỉ để sạc đầy điện thoại.

Rất may, REDMI đã trang bị công nghệ sạc nhanh có dây 100W, cho phép nạp từ 0 lên 100% trong khoảng 80 phút. Thực tế kiểm chứng trên máy chỉ mất nhỉnh hơn 80 phút một chút.

Hãng cũng công bố chỉ cần 20 phút sạc là đủ pin dùng cho cả ngày. Tuy nhiên, điểm đáng thất vọng là công suất 100W chỉ duy trì được trong vài giây ngắn ngủi trước khi sụt giảm sâu xuống dưới mức 30W.

Thiết kế và độ bền

REDMI cũng dành nhiều lời có cánh khi nói về độ bền của máy. Thiết bị đạt đồng thời các tiêu chuẩn chống nước, chống bụi IP68, IP69 và IP69K.

Dù chuẩn IP69 mang nhiều tính chất quảng cáo, nhưng về cơ bản Note 17 Pro Max hoàn toàn có thể sống sót an toàn nếu vô tình rơi xuống nước ngọt. Thậm chí, REDMI còn khẳng định máy đạt chứng nhận ngâm nước ở độ sâu 2 mét trong 72 giờ. Dù vậy, tương tự các hãng smartphone khác, chính sách bảo hành của hãng vẫn từ chối bao bọc các hư hỏng do ngấm chất lỏng.

Nếu lo ngại về vấn đề va đập, Note 17 Pro Max được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 cùng hệ thống khung gầm "REDMI Titan gia cường". Máy cũng đạt chứng nhận của tổ chức SGS về khả năng chịu lực khi rơi từ độ cao 3 mét xuống bề mặt đá hoa cương nhẵn.

Đừng trông chờ một vẻ ngoài quá sang trọng, bởi máy chỉ sở hữu phần khung và mặt lưng bằng nhựa. Điểm trừ là máy khá đằm tay với trọng lượng khoảng 229 gram — nặng hơn đáng kể so với REDMI Note 15 Pro Plus, Samsung Galaxy A57 5G hay OnePlus 15.

Trọng lượng này không gây khó chịu khi sử dụng hàng ngày, nhưng nó chắc chắn sẽ để lại một vết thót tim nếu bạn lỡ ngủ gật và làm rơi máy thẳng vào mặt.

Điểm ấn tượng nhất trong thiết kế của REDMI Note 17 Pro Max nằm ở độ mỏng chỉ dưới 9mm. Cảm giác cầm nắm rất giống một chiếc điện thoại tiêu chuẩn.

Nghe có vẻ bình thường, nhưng nếu so sánh với chiếc điện thoại pin 10.000mAh nồi đồng cối đá ngày xưa như Oukitel K10000 (ra mắt năm 2017) dày tới 14mm, đây rõ ràng là một bước tiến vượt bậc.

Hiệu năng thực tế

Cung cấp sức mạnh cho REDMI Note 17 Pro Max là vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 đi kèm 8GB RAM. Đây có vẻ là một bước lùi nhẹ so với con chip Snapdragon 7s Gen 4 trên tiền nhiệm REDMI Note 15 Pro Plus.

Dẫu vậy, máy vẫn phản hồi mượt mà trong hầu hết các tác vụ hàng ngày. Tuy nhiên, ứng dụng camera thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng khựng khung hình hoặc đơ nhẹ.

Khi truy cập vào menu ứng dụng gần đây (recents menu) cũng đôi lúc gặp lag. Rất may là với các tựa game nặng như Wreckfest hay War Thunder Mobile, máy vẫn gánh tốt ngay từ khi mở hộp mà không cần tùy chỉnh gì thêm.

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào hệ thống máy ảnh khi thiết bị chỉ sở hữu cụm camera đôi 50MP + 8MP khá căn bản. Xét về thông số, đây là sự cắt giảm so với cụm camera 200MP + 8MP trên chiếc REDMI Note 15 Pro Plus.

Cảm biến chính 50MP có thể cho ra những bức ảnh chất lượng trong điều kiện ánh sáng lý tưởng, nhưng chỉ cần chủ thể di chuyển trong môi trường ánh sáng phức tạp là ảnh lập tức bị bệt. Trong khi đó, ống kính góc siêu rộng cho chi tiết mờ hơn thấy rõ so với camera chính. Khi chụp đêm, chất lượng ảnh sụt giảm nhanh chóng; riêng ảnh góc rộng bị tối và bệt màu nặng nề.

Về khả năng hiển thị, máy sở hữu màn hình OLED 1.5K kích thước 6,83 inch với tần số quét 120Hz. Trải nghiệm xem video trên tấm nền này rất tuyệt vời, độ sáng thoải mái để sử dụng ngoài trời nắng. Dù vậy, bề mặt màn hình có vẻ dễ bám mồ hôi và dấu vân tay hơn so với các dòng flagship Android.

Máy được cài sẵn giao diện HyperOS 3 phát triển trên nền Android 16 với nhiều tính năng quen thuộc. Hãng cũng tích hợp loạt tính năng AI như dịch cuộc trò chuyện trực tiếp, chuyển giọng nói thành văn bản, tạo hình nền động và tự tạo phụ đề.

Khá tiếc là hầu hết các tính năng AI này đều yêu cầu kết nối mạng, nhưng đây là điều có thể chấp nhận được với một thiết bị tầm trung.

Điểm trừ đáng thất vọng hơn nằm ở lượng phần mềm rác cài sẵn quá nhiều: Từ 9 tựa game cồng kềnh, ứng dụng Facebook (kèm các app hệ thống không thể xóa), cho đến Booking.com, Temu... Bù lại, người dùng sẽ nhận được 6 năm cập nhật bản vá bảo mật, dù hãng chưa công bố chi tiết về lộ trình nâng cấp hệ điều hành.

Tạm kết: Dù còn khuyết điểm, đây vẫn là chiếc điện thoại khiến người ta muốn gắn bó

REDMI Note 17 Pro Max không dành cho người đam mê các mẫu smartphone Android flagship với camera đỉnh cao, cấu hình mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.

Thế nhưng người dùng sẽ tiếp tục muốn sử dụng nó chính nhờ viên pin "không đáy". Cảm giác tự do khi có thể dùng máy suốt 2,5 thậm chí 3 ngày mà không cần bận tâm tìm củ sạc là điều không thể tuyệt vời hơn.

Cộng thêm thiết kế gọn gàng, màn hình đẹp và độ bền cao, đây là lựa chọn cực kỳ đáng cân nhắc cho những ai thường xuyên di chuyển hoặc đã quá mệt mỏi với hội chứng "áp lực pin yếu".

Tất nhiên, Note 17 Pro Max không hoàn hảo. Camera sau gần như vô dụng trong điều kiện thiếu sáng, hiệu năng chưa thật sự ổn định và căn bệnh phần mềm rác cố hữu vẫn chưa được giải quyết.