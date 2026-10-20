Cùng tầm 14 triệu, giá trị các thương hiệu smartphone khác nhau như thế nào?

4 mẫu máy cùng tầm giá nhưng có 4 cách thể hiện khác nhau về mặt giá trị.

Chụp ảnh nhóm bằng camera trước góc rộng là điểm khác biệt OPPO đặt cược trên A7 Pro 5G.

Trong vòng chưa đầy 3 tuần, vivo và OPPO lần lượt đưa hai mẫu máy mới vào tầm giá 13 đến 15 triệu đồng tại Việt Nam. Vivo V80 Lite 5G lên kệ ngày 26/9 với viên pin 10.000mAh, còn OPPO A7 Pro 5G ra mắt ngày 8/10 với đủ bốn chuẩn kháng nước và kháng bụi.

Người mua tầm 14 triệu đang hỏi một câu khác

Giá điện thoại năm 2026 chịu sức ép tăng, và người mua vì thế cân nhắc kỹ hơn trước khi bỏ ra một khoản tiền lớn. Câu hỏi họ đặt cho chiếc máy tầm 14 triệu đồng không còn dừng ở chip gì hay camera bao nhiêu megapixel, mà chuyển sang chuyện máy dùng được bao lâu trước khi phải thay.

Các hãng trả lời bằng những cam kết dài hạn, nhưng mỗi hãng đặt lời hứa vào một bộ phận khác nhau của chiếc máy.

4 mẫu máy tầm 10 đến 15 triệu đồng và cam kết dài hạn của từng hãng

Giá niêm yết chưa tính khuyến mãi.

4 hãng, 4 lá bài khác nhau

Samsung đặt cược vào phần mềm. Galaxy A57 5G được hứa 6 lần nâng cấp Android cùng 6 năm cập nhật bảo mật, mức cam kết vài năm trước chỉ thấy trên dòng cao cấp. Đổi lại, máy dùng pin 5.000mAh và camera trước 12MP, kèm chuẩn kháng nước IP68.

Vivo chọn pin làm vũ khí chính. V80 Lite 5G mang viên pin 10.000mAh, lớn nhất trong nhóm, và được vivo cam kết giữ trên 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng. Redmi Note 15 Pro 5G của Xiaomi lại bán độ bền ở mức giá thấp hơn hẳn, khi máy đạt đủ bốn chuẩn kháng nước mà giá niêm yết chỉ khoảng 10,5 triệu đồng.

OPPO không thắng tuyệt đối ở hạng mục đơn lẻ nào trong số này. Nhưng thứ hãng này đặt lên bàn là tổ hợp gồm pin 8.000mAh, chuẩn kháng nước IP69K và camera trước góc rộng, trong khi không mẫu máy nào khác trong nhóm có đủ cả ba.

OPPO A7 Pro 5G phiên bản Xanh Sóng Biển, mẫu máy mới nhất gia nhập tầm giá 13 đến 15 triệu đồng.

IP69K không còn là độc quyền

Chuẩn IP69K từng là điểm bán hàng riêng của dòng A, nhưng Redmi Note 15 Pro 5G đã có đủ bộ chuẩn tương tự ở mức giá rẻ hơn khoảng 5 triệu đồng. Khi độ bền vật lý mua được ở nhiều mức giá, OPPO cần lý do khác để người mua chi thêm.

Lý do đó nằm ở camera trước. Camera 50MP của A7 Pro 5G được OPPO cho biết thừa hưởng từ dòng Reno, và máy tự chuyển sang góc rộng 0,6x khi nhận ra nhiều gương mặt trong khung hình. Với người hay chụp ảnh nhóm hoặc phát trực tiếp bằng camera trước, khoảng cách về độ phân giải và góc chụp so với các đối thủ là khác biệt nhìn thấy được ngay trên ảnh.

Chụp ảnh chân dung bằng camera trước 50MP của A7 Pro 5G.

Cam kết 6 năm của OPPO nằm ở đâu

OPPO công bố viên pin của A7 Pro 5G giữ được trên 80% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc, tương đương khoảng 6 năm sử dụng. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm của hãng chứng nhận máy giữ độ mượt trong 6 năm, nhưng chứng nhận này chỉ áp dụng cho phiên bản 8GB+256GB.

Ở mức 53% pin, hệ thống ước tính máy còn dùng được khoảng 18 giờ 28 phút ở chế độ cân bằng.

Chia giá máy cho số năm cam kết là phép tính hấp dẫn nhưng dễ đánh lừa người mua. Thời hạn 6 năm của Samsung là thời gian cập nhật phần mềm, còn 7 năm của vivo là tuổi thọ pin. Riêng cam kết 6 năm của OPPO gồm cả tuổi thọ pin lẫn độ mượt khi vận hành, nên các con số chỉ có ý nghĩa khi người mua biết mình cần lời hứa cho bộ phận nào.

A7 Pro 5G cũng không mạnh nhất nhóm về hiệu năng, nên người hay chơi game đồ họa nặng sẽ thấy Galaxy A57 5G với chip Exynos 1680 phù hợp hơn.

OPPO A7 Pro 5G có hai phiên bản màu Xanh Sóng Biển và Titan Ánh Kim.

Lời hứa nào bao phủ nhiều hơn

4 mẫu máy chen nhau trong tầm 14 triệu đồng cho thấy cuộc đua ở phân khúc này đã chuyển từ thông số sang lời hứa dài hạn. Câu hỏi người mua cần đặt ra không còn là máy nào có con số lớn nhất, mà là cam kết của hãng bao phủ được bao nhiêu phần của chiếc máy mình sẽ cầm trong nhiều năm tới. Samsung giữ phần mềm, vivo giữ viên pin, Redmi giữ mức giá, còn OPPO gộp độ bền vật lý, tuổi thọ pin, độ mượt và camera trước vào cùng một sản phẩm. Ở thước đo đó, A7 Pro 5G đang là mẫu máy mang cam kết trọn vẹn hơn cả.