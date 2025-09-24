‘Cũng là hybrid nhưng Honda có bí mật giúp HR-V, CR-V hay Civic ăn xăng ít hơn khi đi chậm’

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 174 phát sóng ngày 23/9 trên HTV9.

Dưới đây là phần trao đổi giữa host Việt Anh và chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng trong chuyên mục Trên Ghế Lái cùng với mẫu Honda HR-V e:HEV RS.

Chúng ta đang sống trong thời đại mới, xu hướng xanh hóa là điều tất yếu. Tuy nhiên, việc chuyển hẳn từ xe xăng sang xe điện toàn phần vẫn còn nhiều trở ngại nên cần bước chuyển tiếp hợp lý là xe hybrid. Theo anh, xe hybrid có phải là cách dễ tiếp cận hơn trước khi người dùng tiến tới xe thuần điện hoàn toàn hay không?

Xã hội ngày nay phát triển, chúng ta càng cần phải sống trong một môi trường trong lành hơn. Phát thải từ phương tiện giao thông chính là một trong những yếu tố gây ô nhiễm, vì vậy giảm phát thải cũng là mục tiêu của nhiều hãng xe, nhiều thương hiệu và cả nhiều quốc gia.

Để chung tay hướng tới mục tiêu đó, chúng ta cần xanh hóa. Và xanh hóa không chỉ có điện hóa, mà còn có nhiều phương án khác. Điện hóa là một xu hướng tích cực và dễ triển khai, nhưng việc chuyển 100% sang xe thuần điện hiện vẫn gặp nhiều vấn đề. Vừa qua, Bộ Xây dựng đề xuất áp dụng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km cũng là một cách để giảm phát thải.

Honda HR-V e:HEV RS.

Hôm nay, chúng ta trải nghiệm một mẫu xe hybrid là Honda HR-V e:HEV RS. Anh ấn tượng nhất điều gì về mẫu xe này?

Tôi thực sự rất ấn tượng với chiếc xe này. Không chỉ riêng HR-V bản hybrid, hầu như tất cả các dòng xe Honda đều mang đến cảm giác cầm lái đặc biệt. Tôi vốn là người rất thích lái, tất cả các mẫu xe Honda từ nhỏ đến lớn nhỏ, sedan đến SUV đều cho cảm giác vần vô-lăng rất sướng.

Vô-lăng cho cảm giác phản hồi tốt.

Ngoài phản hồi vô-lăng, anh còn ấn tượng gì trên HR-V phiên bản này?

Tôi vốn không thích xe động cơ nhỏ vì đã quen chạy xe công suất lớn. Nhưng HR-V e:HEV khiến tôi bất ngờ: xe nhỏ mà chạy “có võ”.

Bởi vì, xe có thêm động cơ điện hỗ trợ tốt, tăng tốc nhanh. Công suất của động cơ này vừa đủ với HR-V, đem đến cảm giác lanh lẹ, mượt mà. So với Civic e:HEV RS hay CR-V e:HEV RS, công suất động cơ điện của HR-V e:HEV RS không quá mạnh nhưng vẫn giúp xe linh hoạt và thú vị hơn.

Hybrid của Honda có một điểm rất hay. Trước đây anh từng trao đổi với Tổng giám đốc Honda Việt Nam và nói rằng hệ thống hybrid của Honda khác nhiều hãng khác khi ưu tiên dùng điện nhiều hơn động cơ xăng.

Trong khi nhiều hãng lấy động cơ đốt trong làm chính, điện chỉ hỗ trợ, thì Honda làm ngược lại. Xe chạy điện ở dải tốc độ thấp, chỉ khi lên tốc độ cao mới bổ sung động cơ xăng. Nhờ vậy, tăng tốc ban đầu cực nhanh và mượt. Điện phản hồi tức thì, loại bỏ hoàn toàn cảm giác trễ thường thấy ở xe xăng.

Điều này giúp tăng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu khi xe đi chậm gần như chỉ dùng đến động cơ điện. Thông thường xe động cơ đốt trong tốn nhiên liệu nhất ở lúc xuất phát, khi cần lực kéo đủ lớn để thắng được lực cản lăn. Lúc này, nếu chỉ dùng động cơ xăng thì vòng tua phải cao, tiêu hao nhiều nhiên liệu. Nhưng Honda lại chuyển nhiệm vụ này cho động cơ điện – vốn phát huy lực kéo ngay từ đầu và gần như không có độ trễ.

Khi xe đã lăn bánh ổn định, động cơ xăng chỉ cần duy trì lực đẩy nhẹ, nhờ đó tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Quan trọng hơn, chính nhờ điện hỗ trợ sớm mà cảm giác lái trở nên tức thì, “trên bảo dưới nghe ngay”. Ngồi lên HR-V hay bất kỳ mẫu hybrid nào của Honda, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt này.

Nói về động cơ hybrid trên xe Honda, chỉ trong vòng 2 năm, Honda Việt Nam đã đưa về tới 3 mẫu hybrid: HR-V, CR-V và Civic. Doanh số xe hybrid của hãng cũng nhỉnh hơn một số đối thủ. Vậy lý do xuất phát từ đâu, thưa anh?

Honda CR-V e:HEV RS.

Thực ra, Honda không phải hãng tiên phong mang hybrid về Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt là khi họ mang về thì mang rất dồn dập. Họ chờ đến lúc thị trường chín muồi, có nhu cầu rõ ràng để lập tức tung ra nhiều sản phẩm cùng lúc, và đều ở phiên bản cao cấp.

Điều đó cho thấy Honda Việt Nam – một doanh nghiệp Nhật đầu tư lớn tại Việt Nam – luôn coi trọng trách nhiệm xã hội. Khi Chính phủ đặt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 (cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26), Honda ngay lập tức có động thái đáp ứng. Họ không làm thì thôi, còn đã làm thì làm mạnh, đồng loạt. Hầu hết các mẫu xe đều có phiên bản hybrid, và đi kèm luôn cả Honda Sensing. Đây là cách Honda thể hiện sự tôn trọng thị trường cũng như người tiêu dùng Việt.

Honda Civic e:HEV RS

Anh nhắc đến Honda Sensing, dường như tất cả các phiên bản của xe Honda từ sedan đến SUV đều trang bị gói công nghệ an toàn này. Anh đánh giá như thế nào về cách làm này, cũng như hiệu quả thực sự của Honda Sensing?

Honda là hãng xe duy nhất tại Việt Nam hiện nay trang bị đầy đủ hệ thống an toàn chủ động Honda Sensing trên toàn bộ dải sản phẩm. Thay vì chỉ là tùy chọn, công nghệ này được coi như tiêu chuẩn an toàn mặc định.

Trải nghiệm thực tế cho thấy Honda Sensing phản ứng khá nhạy và tin cậy nhưng không tạo ra cảm giác “sốc” cho người lái. Trong một tình huống xe máy bất ngờ cắt ngang, hệ thống lập tức can thiệp, giúp tránh va chạm. Người lái chỉ kịp “ôm ngực để thở” và thừa nhận nếu không có Honda Sensing thì tai nạn là khó tránh. Điều này cho thấy công nghệ của Honda hoạt động gần với suy nghĩ và phản xạ tự nhiên, không gây phiền toái như một số hệ thống ADAS khác. Tôi chưa thấy ai chê hệ thống Honda Sensing.

Tất cả các xe Honda đều trang bị gói an toàn Honda Sensing.

Một trải nghiệm khác là tính năng ga tự động thích ứng. Khi kích hoạt, xe tăng giảm tốc theo phương tiện phía trước một cách mượt mà, không xảy ra tình trạng “rồ ga đột ngột”. Tuy nhiên, mức độ êm ái còn tùy thuộc chế độ lái. Ở Normal hay Eco, phản hồi nhẹ nhàng, phù hợp đi phố; còn ở Sport, hệ thống giữ phong cách vận hành mạnh mẽ hơn để đảm bảo đúng tinh thần thể thao.

Nhiều người dùng cũng nhận xét khả năng hỗ trợ giữ làn của Honda Sensing không can thiệp quá mạnh như một số xe khác. Trên thực tế, Honda thiết lập hệ thống chỉ kích hoạt rõ rệt ở dải tốc độ cao, đặc biệt trên cao tốc. Ví dụ, khi chạy trên 70 km/h và kích hoạt, xe duy trì rất ổn định trong làn, giúp người lái an tâm hơn trên hành trình dài.

Cụm phím điều khiển Honda Sensing trên vô-lăng.

Vậy nếu được góp ý cho nhà sản xuất, anh sẽ mong muốn mẫu HR-V e:HEV RS cải thiện điều gì?

Điểm đầu tiên là khả năng cách âm – vốn được xem là “đặc sản” của Honda. Người dùng trung thành thường ít phàn nàn, nhưng với những ai quen xe châu Âu hay Hàn Quốc, HR-V bị nhận xét là “chạy hay nhưng hơi ồn”. Việc này có thể khắc phục bằng cách thi công cách âm chống ồn ở khu vực gầm và sàn với chi phí khoảng 20 triệu đồng, trải nghiệm sẽ khác biệt rõ rệt.

Thứ hai, xu hướng hiện nay là màn hình trung tâm kích thước lớn, đa chức năng. Tuy nhiên, màn hình trên HR-V vẫn mang nét “rất Nhật” – đơn giản, thực dụng, chưa thực sự bắt mắt hay tạo cảm giác vì khách hàng.

Nội thất Honda HR-V e:HEV RS tại Việt Nam.

Thứ ba, hệ thống camera 360 độ cũng chưa được đánh giá cao về chất lượng hiển thị. Đây không chỉ là hạn chế của Honda mà còn là điểm chung của nhiều hãng xe Nhật tại Việt Nam.

Cuối cùng, giá bán của HR-V hybrid hiện vẫn ở mức khá cao so với mặt bằng phân khúc. Trong bối cảnh Việt Nam sắp áp dụng các tiêu chuẩn khí thải và tiêu thụ nhiên liệu mới, nếu thuế với xe hybrid được điều chỉnh giảm, việc Honda Việt Nam cân nhắc hạ giá sẽ giúp HR-V hybrid dễ tiếp cận hơn. Sản phẩm đã tốt, chỉ cần mức giá cạnh tranh hơn nữa, chắc chắn sẽ có thêm nhiều khách hàng lựa chọn.

Cảm ơn anh Thắng rất nhiều.