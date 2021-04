Cùng Jockey làm mới bản thân với chương trình “Ai giày cũ đổi hông?”

Khởi động Hè cùng Jockey Lifestyle Sneaker



Kỳ nghỉ lễ dài trong tháng 4 là dịp để các bạn trẻ thực hiện những chuyến du ngoạn đáng nhớ với gia đình, bạn bè. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sao không đến Jockey làm mới bản thân với đôi Jockey Lifestyle Sneaker đậm chất "cool ngầu"!

Từ 15/04 đến 02/05/2021, chương trình "Ai giày cũ đổi hông?" từ nhãn hàng Jockey chắc chắn sẽ khiến bạn hào hứng. Khi mang đôi giày cũ bất kỳ đến hệ thống cửa hàng Jockey, bạn được nhận ngay ưu đãi mua Jockey Lifestyle Sneaker với giá chỉ từ 449,000đ.

Thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của giới trẻ: luôn thay đổi và làm mới bản thân; thích khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ - Jockey khuyến khích các bạn trẻ tự tin khẳng định phong cách để cùng nhau chinh phục mọi nẻo đường.

Đặc biệt, với hình thức đổi cũ lấy mới trong chương trình "Ai giày cũ đổi hông?", Jockey muốn lan tỏa tinh thần và lối sống tối giản; hỗ trợ giải phóng không gian chứa đồ cũ chật chội; kêu gọi thói quen tiêu dùng thông minh, hạn chế rác thải ra môi trường.

Khẳng định cá tính với 11 mẫu Jockey Lifestyle Sneaker

Chú trọng trải nghiệm thời trang của người dùng, 11 mẫu Jockey Lifestyle Sneaker đều hướng tới tính ứng dụng cao, phù hợp cho cả nam và nữ. Bên cạnh sự êm ái và thoải mái trong từng bước chân với thiết kế trẻ trung, hiện đại, cùng những điểm nhấn thời trang, Jockey Lifestyle Sneaker hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành "cool ngầu" giúp bạn nổi bật giữa đám đông.

Jockey Lifestyle Sneaker dễ dàng mix&match với nhiều loại trang phục khác nhau, tạo nên vẻ ngoài năng động, ấn tượng cho bạn dù đi học, đi làm hay đi chơi.

Jockey Lifestyle Sneaker - Đôi giày thương hiệu Mỹ dành cho người Việt

Sau 144 năm gây dựng và tạo tiếng vang tại hơn 147 quốc gia với các sản phẩm đồ lót, đồ thể thao chất lượng có giá thành phải chăng, vào tháng 09 năm 2020 Jockey chính thức "lấn sân" sang thị trường giày. Việt Nam tự hào là quốc gia đầu tiên được Jockey International chọn để "trình làng" dòng sản phẩm mới này.

Hãy chọn bất kỳ vạch xuất phát nào bạn thích, lưu giữ và chia sẻ từng khoảnh khắc trải nghiệm trong hành trình đích đến cuộc sống. Jockey luôn sẵn sàng tiến bước cùng bạn.

ARE YOU READY? GO!

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng truy cập:

Website: https://jockey.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/JockeyVietNam