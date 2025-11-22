Cùng hạng Vios nhưng mẫu xe này bảo hành lâu gấp gần 3 lần: Giá đang chạm đáy, chưa tới 400 triệu

Hyundai Accent tiếp tục duy trì sức hút trong nhóm sedan cỡ B khi Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 11, trong đó có việc nâng thời hạn bảo hành xe lên 8 năm.

Đây là mức bảo hành rất ấn tượng trong phân khúc hiện tại. Tham khảo chương trình cơ bản của Honda và Toyota, trong đó có áp dụng cho hai mẫu cùng phân khúc với Accent là City và Vios, hai hãng xe Nhật này đang áp dụng bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Accent được nâng hạn bảo hành tới 8 năm.

Theo ghi nhận tại các đại lý, ngay từ đầu tháng 11, lượng khách hàng quan tâm đến Accent tăng khoảng 30%. Đại diện kinh doanh cho biết mẫu xe mới có thiết kế thể thao, khả năng vận hành “bốc” hơn bản cũ, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là độ bền bỉ cao – những yếu tố giúp Accent duy trì vị thế xe bán chạy qua nhiều năm.

Về thiết kế, Accent mang phong cách Sensuous Sportiness hiện đại. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang ngược 3D và dải đèn LED định vị ban ngày. Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi mạnh mẽ, kết hợp bộ mâm hợp kim 16 inch nhằm tối ưu khí động học và tiết kiệm nhiên liệu. Đuôi xe kiểu fastback trẻ trung với cụm đèn hậu LED 3D hiện đại, tăng nhận diện cho mẫu sedan hạng B này.

Khoang cabin của Accent gây ấn tượng với không gian rộng rãi và chất liệu da cao cấp. Xe được trang bị màn hình đôi 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng, làm mát ghế trước 3 mức, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc không dây và tính năng khởi động từ xa - những tiện nghi hiếm gặp trong phân khúc.

Về vận hành, Hyundai Accent 2025 sử dụng động cơ SmartStream 1.5L MPI, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT cùng 3 chế độ lái. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,8 l/100 km đường hỗn hợp, phù hợp với khách hàng tìm kiếm mẫu xe tiết kiệm, vận hành ổn định.

Mức giá thực tế của Hyundai Accent tại đại lý đã xuống dưới 400 triệu đồng.

Trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều mẫu xe mới, Hyundai Accent vẫn ghi điểm nhờ sự bền bỉ và tính thực dụng. Một số hạn chế của xe điện như mức tiêu hao pin khi chạy tốc độ cao, ưu tiên làm mát pin vào mùa nóng hoặc khó đánh giá khả năng vận hành khi pin chai khiến nhiều người dùng vẫn lựa chọn xe xăng truyền thống như Accent để yên tâm sử dụng lâu dài.

Ngoài chính sách bảo hành 8 năm dài nhất phân khúc, Hyundai Accent trong tháng 11 còn đi kèm ưu đãi giảm giá. Mức giảm giá có thể khác biệt giữa các đại lý, song mức giảm thường lên tới cả chục triệu đồng. Tham khảo tại một đại lý ở khu vực phía bắc, Hyundai Accent đang có mức giá thực tế từ khoảng 390 triệu đồng đến khoảng 520 triệu đồng.

Những ưu đãi kép về giá và bảo hành được kỳ vọng tiếp tục củng cố vị thế của Accent trong nhóm sedan hạng B tại Việt Nam, trở thành lựa chọn “ăn chắc mặc bền” cho người dùng trong dịp mua sắm cuối năm.



