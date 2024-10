Cùng Đoàn Văn Hậu đi xem bóng đá ở Hàn Quốc, tiểu thư Doãn Hải My phải xin lỗi vì một hành động vô tình

Trên trang cá nhân, mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã chia sẻ video ghi lại một ngày nghỉ của cô cùng chồng ở Hàn Quốc. Văn Hậu sang Seoul để điều trị chấn thương dai dẳng. Doãn Hải My đồng hành, chăm sóc chồng trong thời điểm khó khăn này. Trong video, Hải My cho biết ngày nào Văn Hậu đều tập luyện chăm chỉ cùng chuyên gia cả ngày.

Đến Chủ Nhật, Văn Hậu được nghỉ nên anh quyết định đưa vợ đi xem một trận đấu ở K.League giữa FC Seoul và FC Suwon trên SVĐ Seoul World Cup. Cả hai vô cùng hào hứng khi hào mình vào không khí bóng đá sôi động nơi đây. Đặc biệt, trong giờ giải lao giữa trận có phần phần "dance challenge" (thử thách nhảy) trong giờ giải lao - camera lia tới đâu, CĐV trên khán đài sẽ nhảy tới đó. Chứng kiến phản ứng thú vị của người hâm mộ khi bị "dí" thực hiện thử thách, Văn Hậu và Hải My bật cười thích thú.

Văn Hậu đưa Hải My đi xem bóng đá ở Hàn Quốc

Nhưng khi về xem lại video, Hải My thoải mái cười lớn, với âm thanh hơi khác so với hình tượng tiểu thư dịu dàng, thuỳ mị mọi khi. Doãn Hải My đã đính kèm lời xin lỗi trong video: "Xin lỗi vì điệu cười này".

Sau trận đấu, Văn Hậu còn xếp hàng ở khu vực dành cho người hâm mộ để mua bộ quần áo của FC Seoul làm kỉ niệm cho thoả mong ước. Hiện Văn Hậu vẫn đang tích cực tập phục hồi chấn thương và chưa rõ thời gian có thể trở lại thi đấu.

Văn Hậu hào hứng khi được xem bóng đá trên SVĐ Seoul World Cup

Nhan sắc của Doãn Hải My khiến người hâm mộ yêu thích

Đoàn Văn Hậu xếp hàng mua quà lưu niệm dành cho fan của FC Seoul