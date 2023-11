Cùng Đạt G nuôi con 3 năm qua, Cindy Lư trả lời thế nào khi có người hỏi: “Không còn thương Hoài Lâm nữa à?”

Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao khi cặp đôi Cindy Lư và Đạt G công khai chuyện tình cảm. Đáng chú ý hơn, cả hai còn ngầm xác định chưa từng chia tay mà âm thầm ở bên nhau, cùng chăm sóc các con trong suốt 3 năm qua.

Trên trang cá nhân của mình, Cindy Lư bày tỏ: “Cám ơn vì đã âm thầm đồng hành cùng em nuôi dạy, chăm sóc lo lắng cho tụi nhỏ từ chuyện ăn uống, đến học hành suốt 3 năm nay, và cám ơn vì đã luôn theo đúng chủ nghĩa “để trẻ thơ đầy đủ tình thương khi lớn lên”. Thank you, we love you” .

Phía dưới phần bình luận, nhiều người bất ngờ khi cặp đôi công khai “yêu lại từ đầu” và dành lời chúc phúc đến cả hai. Song, cũng có không ít netizen nhắc đến Hoài Lâm - chồng cũ của Cindy Lư. Khi được hỏi “Chị không còn thương Hoài Lâm nữa à, anh ấy cũng tội mà” , vợ cũ Hoài Lâm đáp: “Ai cũng có hạnh phúc của riêng mình rồi bạn ơi, và mình nghĩ ai cũng xứng đáng được hạnh phúc" .

Cindy Lư trả lời bình luận liên quan đến chồng cũ Hoài Lâm

Cindy Lư tổ chức sinh nhật cho con gái, công khai tình cảm hiện tại với Đạt G

Bên cạnh đó, Cindy Lư cũng cho biết thêm mục tiêu duy nhất của cô hướng đến từ trước đến nay là phải cho các con một cuộc sống đầy đủ và sung túc nhất có thể. Do vậy, vợ cũ Hoài Lâm không quá quan tâm đến những lời bàn tán của cộng đồng mạng, gửi lời cảm ơn đến những đã ủng hộ và cả chưa ủng hộ. “Mình chỉ muốn nói hiện tại mình và tụi nhỏ đang hạnh phúc, cũng chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình yên nha” , Cindy Lư chia sẻ.

Đáng chú ý, trong bài đăng của Đạt G, nam ca sĩ xưng ba và các con khiến nhiều người nghi vấn cặp đôi có tin vui. Song, Cindy Lư cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Tại mình 'trẻ trâu' trong mắt ổng nên mình cũng là con gái luôn chứ mình chưa bầu bì gì đâu mọi người ơi" .

Trước khi công khai vẫn tình cảm bên Đạt G, thời gian gần đây, cả hai liên tục lộ hint hẹn hò. Mặc dù thường xuyên đi chung trong các sự kiện, du lịch cùng hội bạn thân,... nhưng Cindy Lư và Đạt G vẫn úp mở về mối quan hệ cho đến hiện tại.

Cindy Lư khẳng định cô và các con đều đang rất hạnh phúc

Cặp đôi luôn xuất hiện bên nhau trong các sự kiện cùng bạn bè

Trước đó Cindy Lư từng công khai hẹn hò Đạt G vào giữa năm 2021. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai gặp nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Nên khoảng 7 tháng sau hẹn hò, Cindy Lư và Đạt G thông báo đường ai nấy đi.. Thời điểm đó, vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ trên trang cá nhân: " Xin lỗi vì còn nhiều điều chưa thể hoàn thành cùng nhau, chúng ta đều có những vấn đề quá lớn của riêng mình, dù sao, anh của hiện tại đã là phiên bản tốt nhất rồi, cứ tiếp tục như vậy nha, mong anh sẽ thành công hơn nữa, trọn vẹn hơn nữa".