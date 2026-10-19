Cung cấp kiện hàng cho tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất khẩu sang Ấn Độ, Indonesia, một doanh nghiệp Việt báo doanh thu khủng, 9 tháng đã gấp đôi cả năm 2025

Từ năm 2025, Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị CNC Hà Nội trở thành nhà cung cấp trực tiếp của VinFast, với các sản phẩm pallet đóng gói linh kiện, xe đẩy và lồng thép. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu doanh nghiệp vượt 225 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi doanh thu cả năm 2025.

Cung cấp pallet, xe đẩy và các sản phẩm phục vụ kho bãi, vận chuyển trong nhà máy, CNC Hà Nội ghi nhận doanh thu trên 225 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt gấp đôi doanh thu cả năm 2025.

Tại sự kiện Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026 do Vingroup và VinFast tổ chức ngày 16/10, doanh nghiệp cho biết việc trở thành nhà cung cấp trực tiếp của VinFast cùng nhu cầu tăng mạnh đối với các kiện hàng linh kiện dập xuất khẩu đã tạo động lực tăng trưởng.

Doanh thu 9 tháng vượt cả năm trước

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị CNC Hà Nội, doanh nghiệp bắt đầu cung cấp sản phẩm trực tiếp cho VinFast từ năm 2025. Tuy nhiên, trước đó, từ năm 2017, sản phẩm của công ty đã được đưa vào các nhà máy VinFast thông qua những doanh nghiệp là nhà cung cấp của hãng xe.

Các sản phẩm chủ lực của CNC Hà Nội gồm pallet đóng hàng linh kiện dập, xe đẩy vận chuyển linh kiện trong nhà máy, lồng thép chứa hàng và kệ kho. Đây là những sản phẩm phục vụ hoạt động lưu trữ, vận chuyển và tổ chức logistics trong quá trình sản xuất công nghiệp.

Theo ông Minh, doanh thu của công ty năm 2025 đạt hơn 110 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 225 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu trong 9 tháng đã cao hơn gấp đôi kết quả của cả năm trước. Cùng với doanh thu, số lượng cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi.

Động lực tăng trưởng đến từ việc sản lượng kiện đóng hàng linh kiện dập phục vụ xuất khẩu sang Indonesia và Ấn Độ tăng mạnh. Trong 9 tháng đầu năm 2026, CNC Hà Nội đã sản xuất gần 100.000 kiện hàng.

Ông Minh cho biết việc trở thành nhà cung cấp trực tiếp của VinFast mở ra cơ hội đáng kể cho doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu, công ty đã đầu tư thêm một nhà máy chuyên sản xuất pallet đóng hàng linh kiện dập, bên cạnh nhà máy số 1 phục vụ các dòng sản phẩm khác.

Một góc khu vực xưởng hàn thân vỏ của VinFast Hà Tĩnh.

Đầu tư tự động hóa để giảm chi phí

Theo lãnh đạo CNC Hà Nội, một trong những yếu tố hỗ trợ doanh nghiệp là việc khách hàng cung cấp thông tin đơn hàng và dự báo sản lượng từ sớm. Những dữ liệu này giúp công ty chủ động lập kế hoạch sản xuất, bố trí nguồn lực và tối ưu chi phí.

Khi sản lượng tăng, doanh nghiệp cũng có cơ sở để đầu tư máy móc, thiết bị tự động hóa, trong đó có hàn robot, cắt laser CNC và chấn dập tự động. Mục tiêu là tăng năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công và kiểm soát chi phí trong bối cảnh chi phí nhân công sản xuất ngày càng cao.

Ông Minh cho biết CNC Hà Nội đã có khoảng 15 năm kinh nghiệm sản xuất pallet, kiện hàng xuất khẩu và từng phục vụ nhiều doanh nghiệp công nghiệp lớn tại Việt Nam. Công ty hiện có khách hàng ở hơn 10 quốc gia, trong đó có Australia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và New Zealand.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp từng cung cấp sản phẩm cho các khách hàng thuộc lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử và hàng tiêu dùng. Theo ông Minh, việc tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của VinFast tạo thêm cơ hội để công ty mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất.

Ông cũng đánh giá sự phát triển của VinFast đang tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước. Nếu trước đây số doanh nghiệp Việt có thể cung cấp trực tiếp cho các hãng sản xuất lớn còn hạn chế, thì hiện nay nhiều doanh nghiệp nội địa đã tham gia chuỗi cung ứng của VinFast ở các nhóm sản phẩm khác nhau.

Hệ thống băng tải lắp ráp của CNC.

Kỳ vọng theo chân VinFast ra nước ngoài

Trong thời gian tới, CNC Hà Nội dự kiến tiếp tục tập trung vào các sản phẩm cốt lõi gồm kiện đóng hàng, pallet, xe đẩy trong nhà máy, lồng thép và các sản phẩm máy móc, dây chuyền công nghiệp phụ trợ.

Với việc VinFast mở rộng sản xuất tại các thị trường quốc tế, doanh nghiệp kỳ vọng có thể cung cấp thêm sản phẩm phục vụ hoạt động kho bãi và vận chuyển tại những nhà máy ở nước ngoài. Theo ông Minh, công ty vốn đã có kinh nghiệm xuất khẩu nên có thể tận dụng nền tảng hiện có để tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác.

Bên cạnh đó, CNC Hà Nội đang tính đến phương án mở thêm nhà máy tại khu vực Hà Nội và Hưng Yên nếu nhu cầu từ khách hàng tiếp tục tăng trong năm 2027. Kế hoạch đầu tư sẽ phụ thuộc vào yêu cầu sản lượng và khả năng mở rộng đơn hàng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng để tham gia lâu dài vào chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất lớn, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cần có nền tảng sản xuất ổn định, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá thành và tiến độ giao hàng. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng duy trì đơn hàng khi quy mô sản xuất của khách hàng ngày càng mở rộng.