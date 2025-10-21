Cùng bảng với tuyển Việt Nam, HLV Malaysia bất ngờ nói ban tổ chức “bất công”

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nữ SEA Games 33 đưa đội tuyển nữ Malaysia nằm ở bảng B cùng các đội Việt Nam, Philippines và Myanmar. Bảng A gồm các đội: Thái Lan, Campuchia, Indonesia và Singapore.

Ông Joel Cornelli – HLV trưởng tuyển nữ Malaysia – bày tỏ sự không hài lòng: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ kết quả bốc thăm này là bất công. Một bảng đấu thì quá mạnh, trong khi bảng đấu còn lại chỉ có một đội xếp hạng cao. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức”.

HLV Joel Cornelli

Một bộ phận người hâm mộ có đồng quan điểm với HLV Joel Cornelli. Bảng B có 2 đội từng dự World Cup nữ là Việt Nam và Philippines. Thứ hạng của các đội trên BXH FIFA cũng vượt trội so với bảng A.

Việt Nam xếp thứ 37 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Philippines xếp thứ 39, Myanmar xếp thứ 56 và Malaysia đứng hạng 92. Trong khi đó, thứ hạng các đội ở bảng A là: Thái Lan – 53, Campuchia – 118, Indonesia – 106, Singapore – 149.

Đứng trước bảng đấu khó khăn, HLV Joel Cornelli vẫn đặt mục tiêu vào bán kết: “Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng: giành quyền vào bán kết. Chúng tôi biết sức mạnh của đối thủ, nhưng chúng tôi đến Thái Lan không chỉ để hoàn thành lịch thi đấu, mà còn muốn chứng minh năng lực của Malaysia”.

Để chuẩn bị cho SEA Games 33, đội tuyển nữ Malaysia có 2 trận đấu giao hữu với tuyển Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 10. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của tuyển Malaysia tại SEA Games là tấm HCB năm 1995. Nhưng ở 4 giải đấu gần nhất, họ đều không thể lọt vào top 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang là ĐKVĐ SEA Games

Môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra từ 4/12 đến 17/12/2025. Tất cả các trận đấu đều được diễn ra tại Chonburi (Thái Lan). Việt Nam vẫn đang là đội tuyển giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nữ SEA Games với 8 lần vô địch.