Cụm cảng có sản lượng hàng xuất khẩu nhiều hơn toàn miền Bắc cộng lại, có thể đón siêu tàu container lớn nhất thế giới

Theo số liệu năm 2023 của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, tổng sản lượng nhập khẩu của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải là hơn 26 triệu tấn, chiếm 19% tổng sản lượng nhập khẩu so với cả nước và gần gấp 4 lần nhập khẩu của toàn miền Trung gộp lại. Sản lượng xuất khẩu của cụm cảng là gần 32 triệu tấn, chiếm 23,7% so với cả nước, 40% so với toàn khu vực miền Nam và nhiều hơn sản lượng xuất khẩu toàn miền Bắc cộng lại.