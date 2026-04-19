Cụm 15 sân pickleball khiến giới nghệ sĩ, KOL Việt đổ xô đến ở TP.HCM: Bà chủ đầu tư cả tỷ bạc, giờ hoạt động ra sao?

Pickleball từ một bộ môn “nghe còn lạ tai” giờ đã thành hoạt động quen thuộc của nhiều người. Thậm chí, sân pickleball cũng trở thành một điểm hẹn mới, thói quen mới của dân văn, KOL và cả giới nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Ở TP.HCM, có một cụm sân khá nổi tiếng, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc thường xuyên tụ hội chơi pickleball. Cụm 15 sân này không chỉ đông người đến mà còn được đầu tư bài bản, xịn sò ngay từ đầu, thay vì kiểu tận dụng mặt bằng như giai đoạn đầu của thị trường.

Đứng sau cụm sân hot hit này là Hạt Mít (Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990).

Cho những ai chưa biết, Hạt Mít từ hot girl đời đầu, trở thành "hot mom" sau khi lập gia đình và sinh con. Cô không chỉ được chú ý bởi cách chăm con mà còn có sức ảnh hưởng trong ngành làm đẹp cùng nhan sắc cuốn hút trên sân pickleball. Cô còn được biết đến là bà chủ của nhiều mô hình kinh doanh hot hit, “đụng” đâu là viral đó.

Khi trào lưu chơi pickleball du nhập vào Việt Nam, Hạt Mít cũng nhanh nhạy thử sức từ làm người chơi đến chủ cụm sân hot nhất nhì TP.HCM. Cô nàng được coi là một trong những người tiên phong cho việc thúc đẩy phát triển, cũng như kinh doanh và đầu tư sân pickleball một cách chỉn chu và dài hơi.

Hạt Mít đang vận hành 2 cụm sân ở TP.HCM, một cụm 6 sân và một cụm 9 sân. Những cụm sân của cô nàng cũng khá nổi tiếng khi thu hút nhiều KOL, người nổi tiếng thường xuyên đến sân. Ngoài ra, đây cũng trở thành tụ điểm cho những giải đấu, sự kiện quy tụ toàn gương mặt đình đám tham dự.

Thời điểm mới bắt đầu, Hạt Mít cho biết pickleball đang thu hút rất nhanh, lượng người chơi tăng đều, nhưng hệ thống sân bãi lại chưa theo kịp cả về số lượng lẫn chất lượng. Nhiều sân chỉ dừng ở mức cải tạo tạm thời, thiếu đồng bộ, trải nghiệm chưa đủ để giữ chân người chơi lâu dài. Do đó, cô quyết định “xuống tiền” đầu tư, vừa xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, vừa xây dựng một lifestyle cho giới trẻ.

Hạt Mít từng chia sẻ chi tiết về các hạng mục đầu tư, thi công cho sân pickleball của mình: “Chúng mình bắt đầu bằng đam mê và mục đích mở sân để bạn bè chơi nên chi phí làm sân khá cao. Điều này chúng mình dự tính trước nên chấp nhận thời điểm hoà vốn xa hơn để có được chất lượng sân đúng như ý.

Mỗi sân bên mình thi công từ nền tới mái và các hạng mục đi kèm: lưới, rào chắn… khoảng gần 300 triệu cho 1 sân. 6 sân khoảng gần 2 tỷ, thêm cỡ 700 triệu cho cây xanh, nhà tắm nhà vệ sinh, căn tin…”.

Bên cạnh đó, Hạt Mít cũng cho hay cô không hề học qua trường lớp kinh doanh nào, tất cả đều là những nhận định cá nhân của bản thân khi đầu tư. Cô bày tỏ ngành thể thao ở Việt Nam không chỉ pickleball mà các bộ môn khác còn rất đơn thuần, mọi người chưa nhìn được yếu tố dịch vụ, thiết kế, trải nghiệm khách hàng… Do đó, nếu làm được đúng những gì thị trường đang thiếu thì % thành công sẽ ở mức cao.

Ngoài ra, Hạt Mít cũng bày tỏ bản thân khá may mắn khi tìm được những người bạn đồng hành chung chí hướng. Mỗi người sẽ chia việc để cùng nhau hoàn thành đúng kế hoạch và có cách vận hành, quản lý tốt.

Hiện tại sau khoảng gần 3 năm mở sân pickleball, cụm sân của Hạt Mít vẫn duy trì với lượng khách đều đặn. Trung bình các ngày cuối tuần đều có khách đặt lịch kín sân trong những khung giờ đẹp. Đặc biệt với mô hình sân trong nhà, có mái che, cơ sở vật chất đầy đủ thì luôn kín từ sáng đến tối, dù là ngày thường hay ngày nghỉ.

Ngoài kinh doanh sân pickleball, Hạt Mít từng có 5 năm du học Hàn Quốc, về nước và lấn sân vào kinh doanh ngành làm đẹp. Cô mở tiệm nail trải dài từ Bắc vào Nam, phát triển từ vài cửa hàng lên thành chuỗi nailroom có tiếng. Sau đó, Hạt Mít tiếp tục dấn thân vào bất động sản và cũng được nhận xét là “mát tay” không kém.

Bên cạnh đó, cuộc sống của Hạt Mít cũng khiến nhiều người ấn tượng khi cô thường xuyên đăng ảnh đi chơi pickleball, dự sự kiện, du lịch,... Bởi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng nhiều thành công trong sự nghiệp, Hạt Mít cũng là một KOL được nhiều người theo dõi. Cô quảng bá cho nhiều thương hiệu, nhãn hàng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Đặc biệt hơn, Hạt Mít cũng là gương mặt uy tín cho nhiều nhãn hiệu vợt pickleball, trang phục thể thao, đồ tập,...

Về cuộc sống đời tư, Hạt Mít cũng là người khá kín tiếng và không chia sẻ quá nhiều trên MXH. Thỉnh thoảng, cô cập nhật hình ảnh bên gia đình trong những dịp đặc biệt như lễ, Tết,...

