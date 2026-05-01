Cục trưởng Xuân Bắc, Phương Oanh dự đám cưới Việt Hoa

Tối 30/5, hôn lễ của Việt Hoa và Trọng Trí diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, quy tụ đông đảo nghệ sĩ. Điểm nhấn đặc biệt trong buổi lễ là phần phát biểu của NSND, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc. Với tư cách đồng nghiệp thân thiết, Cục trưởng cho biết anh chứng kiến hành trình tình yêu của Việt Hoa và Trọng Trí từ những ngày đầu.

Nam nghệ sĩ kể lại kỷ niệm gắn liền với thời gian cả hai còn chật vật gây dựng sự nghiệp, có những lần chú rể không quản đường xa, di chuyển hàng trăm km để đón bạn gái đi diễn. “Không dễ gì để vượt qua 10 năm quen nhau, yêu thương nhau rồi đến một hôn lễ tuyệt đẹp như thế này”, NSND Xuân Bắc nói trên sân khấu.

Cục trưởng Xuân Bắc phát biểu trong tiệc cưới của Việt Hoa - Trọng Trí.

NSND Xuân Bắc chia sẻ việc cùng hoạt động nghệ thuật khiến Việt Hoa và Trọng Trí đối diện không ít áp lực, từ lịch trình bận rộn đến những thông tin không hay về mối quan hệ. “Họ phải vượt nhiều đàm tiếu, đồn thổi, có lúc giận hờn, lúc thăng hoa. Hôn lễ là minh chứng cho sự gắn kết, tình yêu trong sáng của Việt Hoa - Trọng Trí”, anh nói thêm.

Suốt buổi lễ, cô dâu nhiều lần rưng rưng xúc động. Khi tiến hành các nghi thức quan trọng như trao nhẫn hay phát biểu, Việt Hoa không giấu được cảm xúc, được chú rể ở bên động viên, vỗ về. Khoảnh khắc cô được cha dẫn lên lễ đường, trao tay cho Trọng Trí cũng khiến nhiều khách mời xúc động.

Không gian tiệc cưới được tổ chức theo phong cách trang nhã, ấm cúng. Cặp đôi lần lượt thực hiện các nghi lễ truyền thống như cắt bánh, trao nhẫn trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.

Sau nghi thức trao nhẫn, cô dâu chú rể không giấu được niềm hạnh phúc, chụp ảnh cùng bạn bè. Cả hai cũng dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự cổ vũ của khách mời, khép lại phần nghi lễ trong không khí ấm áp.

Hôn lễ quy tụ dàn diễn viên quen mặt của phim truyền hình phía Bắc. Nhiều gương mặt nổi bật như Hồng Diễm, Quỳnh Kool, Ngọc Huyền, Phương Oanh… cùng xuất hiện, góp phần tạo nên không khí rộn ràng. Diễn viên lựa chọn trang phục theo tông trắng theo dresscode của buổi tiệc.

Việt Hoa xúc động trong lễ cưới.

Nghệ sĩ gạo cội như Đỗ Kỷ và Lan Hương cũng có mặt từ sớm để chúc phúc cho cặp đôi. Những đồng nghiệp thân thiết từng học cùng lớp với Việt Hoa như Anh Đào hay các diễn viên quen thuộc của VFC như Tô Dũng, Ngọc Anh, Anh Tuấn… đều đến chung vui.

Việt Hoa và Trọng Trí cùng sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Họ quen biết từ thời sinh viên, duy trì mối tình kéo dài 10 năm.

Sau khi ra trường, cả hai cùng theo đuổi con đường diễn xuất, xuất hiện trong nhiều dự án truyền hình. Việt Hoa ghi dấu ấn qua các phim phát sóng giờ vàng như Cô gái nhà người ta , Những ngày không quên , Hương vị tình thân , Mình yêu nhau bình yên thôi hay Độc đạo. Trọng Trí chủ yếu đảm nhận các vai diễn nhỏ trong các phim như Đừng làm mẹ cáu , Đừng nói khi yêu … Cả hai cũng từng có cơ hội hợp tác trong một số dự án chung.

Cặp đôi đăng ký kết hôn từ năm 2021, trì hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới do ảnh hưởng của COVID-19. Lịch làm việc dày đặc với các dự án phim khiến họ chưa thể sắp xếp thời gian để tổ chức hôn lễ. Tháng 3, cặp diễn viên tổ chức lễ ăn hỏi và đón dâu tại quê nhà.