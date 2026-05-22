Cục Thuế nói gì về trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế số tiền nhỏ

Thời gian qua, cổng thông tin của cơ quan thuế các địa phương liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, tại Phú Thọ, Chi cục Thuế khu vực Phù Ninh - Lâm Thao mới đây đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Vương Duy do doanh nghiệp còn nợ vẻn vẹn... 600 đồng tiền thuế. Tương tự, tại Quảng Ninh, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đông Á 75 cũng đối mặt với biện pháp này vì khoản nợ 82.800 đồng quá hạn.

Tại Cần Thơ, người đại diện Công ty TNHH thương mại dịch vụ Giàu Hưng Thịnh cũng bị nêu tên do nợ thuế 43.757 đồng quá hạn 90 ngày. Điểm chung của các trường hợp này là người nộp thuế đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Theo Công an nhân dân, mới đây, truyền thông đưa tin chỉ vì khoản nợ thuế vỏn vẹn 15.000 đồng, một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác. Cụ thể, theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể. Các khoản thuế môn bài được bên dịch vụ kế toán xử lý đầy đủ nên chị nghĩ mọi thủ tục đã hoàn tất.

Tuy nhiên, về sau lại phát sinh thêm khoảng 15.000 đồng phí ngân hàng liên quan đến nghĩa vụ thuế mà chị không hề hay biết.

Đến khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, chị mới bất ngờ được thông báo đang nợ thuế nên không thể xuất cảnh. “Kế hoạch chuẩn bị suốt hai tháng coi như đổ bể. Chỉ vì hơn 10.000 đồng mà mất bao nhiêu thời gian, công sức và chi phí”, chị chia sẻ.

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin trên báo VOV, chia sẻ tại họp báo chuyên đề được tổ chức hôm nay (22/5) để thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15. Trên cơ sở đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng.

Ông Mai Sơn nêu rõ: Theo quy định hiện hành, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng.

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với số nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày.

Thứ ba, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế quá hạn và sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thứ tư, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn.

Liên quan đến phản ánh của một số cơ quan báo chí về việc người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế số tiền nhỏ, ông Mai Sơn cho biết qua rà soát dữ liệu, các trường hợp được nêu chủ yếu là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định.

Theo đại diện Cục Thuế, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo và liên hệ với người nộp thuế như phối hợp chính quyền địa phương xác minh địa chỉ hoạt động; gửi thông báo nợ thuế qua email, điện thoại, địa chỉ đăng ký; gửi thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trước 30 ngày đến tài khoản thuế điện tử và địa chỉ cư trú; đồng thời công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Một số thông tin phản ánh chưa đầy đủ về quá trình xử lý của cơ quan thuế, dễ dẫn tới hiểu chưa đúng quy định pháp luật và gây tâm lý hoang mang cho người dân.

“Sau 30 ngày kể từ khi gửi thông báo mà người nộp thuế không liên hệ với cơ quan thuế, không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh”, ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Hướng dẫn tra cứu mục NNT có thông báo về xuất cảnh trên trang Cục Thuế?

Để biết bản thân người nộp thuế có đang bị tạm hoãn/ gia hạn tạm hoãn/ hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, thì có thể tra cứu mục NNT có thông báo về xuất cảnh trên trang Cục Thuế như sau:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Thuế qua địa chỉ sau:

https://www.gdt.gov.vn/wps/portal

Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ công"

Bước 3: Sau đó, chọn mục "Công khai cưỡng chế nợ thuế"

Tiếp đến chọn mục "NTT có thông báo về xuất cảnh".

Bước 4: Người dùng tiến hành bhập các thông tin liên quan sau đó nhập Mã xác nhận (bắt buộc) rồi nhấn nút "Tìm kiếm"

Lúc này, hệ thống sẽ hiến thị thông tin về xuất cảnh cho người nộp thuế.