HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cục Thuế hoả tốc yêu cầu thu hồi thông báo "hộ kinh doanh dưới 500 triệu đồng ngừng sử dụng hóa đơn"

Minh Chiến |

Chiều 17-4, Cục thuế (Bộ Tài chính) đã có công văn hoả tốc số 2470 về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh.

Cục Thuế nêu rõ qua nắm bắt thông tin, một số thuế cơ sở ban hành thông báo về việc hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 từ 500 triệu đồng trở xuống sử dụng hóa đơn điện tử thì xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt.

Cục Thuế yêu cầu thu hồi văn bản liên quan đến hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa có công văn hỏa tốc về sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh.

Về vấn đề này, Cục Thuế nhấn mạnh trường hợp các hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 từ 500 triệu đồng trở xuống đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 70 năm 2025 của Chính phủ và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn thì Thuế tỉnh, thành phố tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các hộ kinh doanh có nhu cầu được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử và tăng cường việc quản lý sử dụng hóa đơn, quản lý doanh thu của các hộ kinh doanh này đảm bảo đúng theo quy định.

Đối với các văn bản, thông báo hoặc quyết định xử phạt đã ban hành chưa phù hợp, Cục Thuế yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố rà soát để thu hồi, hủy bỏ theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Trước đó, trong thông tin phát đi cùng ngày 17-4, Cục Thuế cho biết thời gian gần đây, một số cơ quan thuế địa phương đã thông báo hoặc hướng dẫn hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm dừng sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời cho rằng trường hợp tiếp tục sử dụng hóa đơn sẽ bị xác định là hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Về nội dung này, Cục Thuế dẫn quy định tại Nghị định số 70 năm 2025 và Nghị định số 68 năm 2026 cho hay chính sách hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được thiết kế theo ngưỡng doanh thu nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô hoạt động và mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Đối với hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, doanh thu thấp (bao gồm nhóm có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống), pháp luật không quy định thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo cơ quan thuế, thực tế các hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 70 năm 2025 của Chính phủ và đã được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật.

"Cục Thuế không hạn chế các nhu cầu hợp pháp này, đồng thời đang tổng hợp vướng mắc từ thực tiễn để báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định, bảo đảm thuận lợi cho hộ kinh doanh và thống nhất trong tổ chức thực hiện" - Cục Thuế khẳng định.

Cục Thuế nêu rõ các hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử được tiếp tục sử dụng, không phải thực hiện thủ tục thông báo bổ sung với cơ quan thuế. Việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử tiếp tục thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tags

Cục Thuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
01:03
00:58
00:47
01:13
01:11
01:26
01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại