Máy bay đang kéo vào sân đỗ, nữ hành khách chạy ra múa để quay video

Mới đây, một video được chia sẻ trên mạng xã hội, khi đó nữ du khách đã thực hiện quay lại cảnh mình tiến thẳng về phía một máy bay đang lăn vào vị trí đỗ, nữ hành khách này chỉ dừng và quay lại khi bước chân sắp chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa các vị trí đỗ máy bay.

Đáng chú ý, theo nội dung video, nữ du khách này đã cố tình thực hiện hành động trên để quay và đưa lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.

Nữ khách hồn nhiên tiến tới chiếc máy bay đang lăn vào vị trí đỗ bên cạnh để quay video đưa lên mạng xã hội, nữ khách chỉ quay lại khi sắp chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa 2 vị trí đỗ máy bay. Ảnh: Tiền phong

Hành động của nữ khách trên được đánh giá là nguy hiểm cho chính mình và uy hiếp an toàn bay, khi động cơ của chiếc máy bay bên cạnh đang hoạt động. Với lực hút của động cơ máy bay tạo ra khi hoạt động, việc có người tiến quá gần sẽ rất nguy hiểm, chỉ cần một vật dụng nhỏ trên người bị hút vào động cơ cũng nguy cơ gây hư hỏng bộ phận này, thậm chí uy hiếp tính mạng của chính người đó.



Hình ảnh này được cộng đồng mạng phân tích và nhận ra nữ chính trong clip thực hiện quay video này tại Cảng hàng không Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngay khi nhận được thông tin, ngày 11/7, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, đang tiến hành xác minh chủ nhân một video ngắn đang lan truyền trên mạng xã hội của nữ du khách đi ra sát vị trí máy bay đang lăn vào sân đỗ.

"Hiện Cục Hàng không đang xác minh thời gian, sân bay nơi nữ du khách quay video. Xác minh được chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và thông báo công khai kết quả xử lý", lãnh đạo Cục Hàng không cho biết.

Còn theo báo cáo nhanh từ phía Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, sự việc trên xảy ra cách đây khoảng 1 tháng tại sân bay Phú Quốc. Nữ hành khách đang trên xe buýt từ nhà ga ra máy bay, khi xe buýt vừa dừng mở cửa, nữ khách đã chạy ra để tạo dáng quay video.

Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không sân bay Phú Quốc trực tại vị trí máy bay đã phát hiện và tiếp cận, yêu cầu hành khách trên quay lại vị trí an toàn.

"Thời điểm đó sân bay nghĩ hành khách chỉ có hành vi phấn khích do ở sân bay, chưa có hậu quả gì, nên không giữ hành khách lại để xử lý về hành vi gây rối và không tuân thủ các quy định về an toàn hàng không. Phía sân bay đang tập hợp thông tin để báo cáo thêm", thông tin từ đơn vị quản lý sân bay tường thuật.

Theo nhà chức trách hàng không, đã có các quy định rõ về vị trí khách được hoạt động khi lên/xuống máy bay, khi khách lên/xuống máy bay tại khu vực chân cầu thang luôn có nhân viên an ninh, nhân viên phục vụ quan sát và nhắc nhở khách về khu vực được đi lại và khu vực cấm vì lý do an toàn./.