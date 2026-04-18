Cục Hàng không đề nghị Trung Quốc duy trì nguồn cung nhiên liệu cho hãng bay Việt

Dương Ngọc |

Đề nghị Trung Quốc tiếp tục duy trì nguồn cung đầy đủ, ổn định cho các đơn vị nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam theo các hợp đồng đã ký.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã gửi thư tới Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) Song Zhiyong, đề nghị hỗ trợ duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ.

Theo thư đề ngày 17-4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã gây ra những gián đoạn nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu và khu vực. Qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các hãng hàng không do thiếu hụt nhiên liệu hàng không. Các hãng hàng không Việt Nam cũng đang trong tình trạng tương tự.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị CAAC xem xét chỉ đạo các nhà cung cấp nhiên liệu hàng không liên quan, bao gồm Sinopec, PetroChina và Tập đoàn Dầu khí Hải dương Quốc gia Trung Quốc (CNOOC), tiếp tục duy trì nguồn cung nhiên liệu hàng không đầy đủ và ổn định cho các nhà nhập khẩu nhiên liệu hàng không của Việt Nam trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết.

Theo Cục trưởng Uông Việt Dũng, việc duy trì nguồn nhiên liệu sẽ giúp các hãng hàng không Việt Nam ổn định khai thác các đường bay đến Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Trong thư, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh đề nghị trên được đưa ra trên cơ sở quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc, các trao đổi cấp cao gần đây giữa hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó đã tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

