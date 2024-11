Cục diện các bang chiến trường giữa ông Trump và bà Harris ra sao?

Theo một cuộc thăm dò của New York Times/Siena được công bố hôm 3-11, bà Harris dẫn trước ông Trump sít sao ở Nevada, Bắc Carolina và Wisconsin, trong khi ông Trump duy trì lợi thế của mình ở Arizona và bắt kịp bà Harris ở Pennsylvania.

Hàng chục triệu lá phiếu đã được bỏ trực tiếp hoặc qua thư trước cuộc bầu cử ngày 5-11.

Cựu Tổng thống Donald Trump và Kamala Harris đang bám đuổi sát nút tại các bang chiến trường vài ngày trước cuộc bầu cử. Ảnh: New York Post

Bà Harris giành được 48% tỉ lệ ủng hộ của những cử tri tiềm năng ở Bắc Carolina, so với 46% dành cho ông Trump. Bà cũng dẫn trước ở Georgia với 48% so với 47% và 49% so với 47% ở Wisconsin. Theo Bloomberg, ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở Arizona với tỉ lệ 49%-45%. Hai ứng viên hòa nhau ở mức 48% tại Pennsylvania và ở mức 47% tại Michigan.

Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại từ ngày 24-10 đến ngày 2-11 với 7.879 cử tri tiềm năng trên 7 bang chiến trường.



Trong khi đó, hai ứng viên tiếp tục chạy nước rút trước ngày bầu cử. Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris vận động tranh cử tại Michigan hôm 3-11 trong khi ông Donald Trump có mặt tại 3 bang chiến trường khác ở miền Đông.

Bà Harris vận động tại East Lansing, bang Michigan, bang công nghiệp được coi là chiến thắng bắt buộc đối với Đảng Dân chủ.

Ông Trump cũng tổ chức cuộc vận động tại 3 thành phố vốn có thể giúp ông thu hút cử tri ở vùng nông thôn, đối tượng chiếm một phần quan trọng trong số phiếu phổ thông. Ông bắt đầu chiến dịch tranh cử tại Lititz, bang Pennsylvania, trước khi đến Kinston, bang Bắc Carolina và Macon, bang Georgia trong cùng ngày 3-11 (giờ địa phương).