Cục Điện ảnh xử lý mạnh tay vụ phim của Triệu Lộ Tư có đường lưỡi bò, 2 công ty lớn lập tức tạm dừng hoạt động

Sau khi phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng dính tranh cãi vì xuất hiện hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò phi pháp trong tập 16, khán giả Việt Nam đã đồng loạt bày tỏ phẫn nộ và kêu gọi tẩy chay. Hàng loạt nền tảng phát hành phim trực tuyến trả phí tại Việt Nam nhanh chóng gỡ bỏ tác phẩm này để tránh truyền bá những nội dung không phù hợp.

Hình ảnh bản đồ có chứa đường lưỡi bò trong phim

Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã vào cuộc và chính thức đưa ra chế tài xử lý nghiêm khắc. Theo văn bản số 1551/ĐA-VP ngày 4/10/2025, Cục Điện ảnh đã gửi thông báo đến Công ty Tencent Holdings Limited và Công ty Image Future Investment (HK) Limited - hai đơn vị có liên quan đến việc phổ biến phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng - yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam.

Trong văn bản, Cục Điện ảnh nêu rõ: căn cứ theo Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022 và Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP, mọi tổ chức phổ biến phim trên mạng tại Việt Nam đều phải được công nhận đủ điều kiện phân loại hoặc có giấy phép phân loại phim hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay, Cục vẫn chưa nhận được hồ sơ hợp lệ từ phía Tencent Holdings hay bất kỳ đơn vị liên kết nào, bao gồm cả Image Future Investment (HK) Limited.

Hình ảnh trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng

Để đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, Cục Điện ảnh yêu cầu hai công ty trên:

- Tạm dừng toàn bộ hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam cho đến khi được công nhận đủ điều kiện.

- Báo cáo chi tiết về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động và mối quan hệ pháp lý giữa Tencent và Image Future Investment (HK).

- Trình kế hoạch cụ thể về việc xin công nhận điều kiện phân loại phim tại Việt Nam.

Hai công ty phải gửi báo cáo, giải trình chi tiết và xác nhận việc tạm dừng phổ biến phim trước 12h00 ngày 6/10/2025. Đồng thời, Cục cũng nhấn mạnh yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật nhằm bảo đảm môi trường phát hành, phổ biến phim tại Việt Nam là lành mạnh, minh bạch và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Trước đó, sau khi tiếp nhận phản ánh từ khán giả về việc Hãy Để Tôi Tỏa Sáng chứa bản đồ đường lưỡi bò - hành vi vi phạm chủ quyền và quy định tại Điều 9 Luật Điện ảnh 2022, Cục Điện ảnh đã liên tiếp ban hành hai công văn số 1537/ĐA-VP và 1541/ĐA-VP ngày 3/10/2025, yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và giải trình việc phát hành bộ phim.

Hình ảnh trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng

Đến chiều cùng ngày, 4 công ty liên quan đã gửi báo cáo tới Cục, xác nhận phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng hiện đã bị gỡ khỏi toàn bộ nền tảng chiếu phim trực tuyến tại Việt Nam. Hành động mới nhất của Cục Điện ảnh được xem là động thái cứng rắn và kịp thời, thể hiện quan điểm kiên quyết của cơ quan quản lý trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và siết chặt hoạt động phổ biến phim vi phạm.