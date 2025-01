Cục CSGT lý giải băn khoăn 'bỏ đếm giây đèn tín hiệu giao thông dễ bị xử phạt'

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại các nút giao thông.

Hôm nay, 1/1/2025, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thay thế cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định 168 đã tăng mức xử phạt hành chính đối với nhiều hành vi vi phạm giao thông đường bộ. Trong đó hành vi không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông tăng gấp nhiều lần so với trước đây, từ 18-20 triệu đồng đối với ô tô và 4-6 triệu đồng với xe máy.

Trên mạng xã hội, một số người bày tỏ băn khoăn về việc bỏ đếm giây đèn tín hiệu hay đèn tín hiệu bị lỗi sẽ "dễ" bị xử phạt các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu như lỗi vượt đèn đỏ.

Liên quan đến việc này, đại diện Cục CSGT cho biết, lực lượng CSGT cả nước đã sẵn sàng triển khai các quy định mới có hiệu lực từ ngày hôm nay (1/1/2025). "Về thông tin bỏ đếm giây đèn tín hiệu chỉ là đề xuất và thí điểm trên diện hẹp, ở một vài nút giao tại TP. HCM" - đại diện Cục CSGt cho biết.

Đại diện Cục CSGT thông tin thêm, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ đèn giao thông có 3 màu xanh, vàng và đỏ. Đồng thời, cũng quy định đèn tín hiệu vẫn có loại có đồng hồ đếm giây.

Về việc một số đèn tín hiệu tại các nút giao có thể gặp trục trặc, đại diện Cục CSGT cho biết, hiện nay đại đa số tại các nút giao đều được trang bị hệ thống camera giám sát để ghi hình ảnh.

Bên cạnh đó, người dân khi gặp trường hợp bị lập biên bản xử phạt chưa thỏa đáng, họ có quyền khiếu nại theo quy định, thậm chí khởi kiện ra tòa án hành chính. Khi nhận được khiếu nại, lực lượng CSGT chắc chắn sẽ có sự đối chiếu, xem xét các yếu tố liên quan.

Đối với việc xử lý khi gặp đèn vàng, đại diện Cục CSGT nói: "tài xế phải dừng trước vạch khi đèn chuyển tới đèn vàng. Trường hợp đã đi qua vạch dừng thì vẫn được phép đi tiếp”.

Đồng thời khẳng định, các trường hợp lái xe không chấp hành tín hiệu đèn để nhường đường cho xe ưu tiên, xe cấp cứu… sẽ không bị xử phạt. Bởi Luật xử lý vi phạm hành chính quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết.

"Luật nêu rõ, tình thế cấp thiết là tình thế của cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa" - đại diện Cục CSGT lý giải.

360 vụ tai nạn giao thông do vượt đèn đỏ, làm 122 người tử vong

Theo thống kê, năm 2024 toàn quốc xảy ra 21.532 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 9.954 người, bị thương 16.044 người. Trong đó, có 23 vụ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường bộ, làm chết 76 người, bị thương 17 người.

Cục CSGT cho biết, có 3.065 vụ TNGT do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định làm chết 1.423 người, bị thương 2.764 người; 360 vụ TNGT do người điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), làm chết 122 người, bị thương 301 người; 143 vụ TNGT do phương tiện giao thông đi ngược chiều làm chết 38 người, bị thương 141 người…

Như vậy, việc tùy tiện tham gia giao thông, bất chấp, coi thường pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhất là quy tắc giao thông là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tai nạn và cái chết thương tâm.

"Nhiều trường hợp thú nhận với cơ quan Công an rằng chỉ vì bản thân không muốn dừng xe hay thấy các xe khác vượt đèn đỏ, muốn đi về sớm… lâu dần thành thói quen vượt đèn đỏ, nhất là tại các nút giao thông không có lực lượng CSGT hoặc khi đường vắng. Tuy nhiên, trong nhiều lần vượt đèn đỏ, đã có lần xảy ra TNGT" - Cục CSGT thông tin.

Theo Cục CSGT, việc tăng nặng mức phạt tiền với các hành vi và nhóm hành vi vi phạm quy tắc giao thông, vi phạm quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực TTATGT đường bộ và kèm theo đó là các hình thức xử lý nghiêm khắc như: tịch thu phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn, trừ điểm giấy phép lái xe chính là một trong những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu bằng luật pháp. Từ đó có cơ sở để giảm thiểu vi phạm TTATGT, giảm thiểu nguy cơ xảy ra TNGT và thiệt hại do TNGT gây ra.

Bước sang năm 2025, với những quy định nghiêm khắc của pháp luật, với sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội, Cục CSGT mong muốn người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển phương tiện cần tuân thủ các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tạo dần cho mình các thói quen như: dừng xe lại khi đèn đỏ, không vượt ẩu, phóng nhanh, không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu bia…