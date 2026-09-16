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Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có tên mới

Thanh Hà
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Từ 15/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức được đổi tên thành Cục An ninh mạng (Bộ Công an).

Cục An ninh mạng đổi tên chính thức từ 15 / 9 Năm 2026 - Ảnh 1.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức đổi tên thành Cục An ninh mạng. Ảnh CA

Ngày 15/9, theo thông tin từ Bộ Công an, thực hiện Nghị định số 10/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công an; Quyết định số 5796/QĐ-BCA về việc triển khai chuyển đổi tên gọi Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thành Cục An ninh mạng, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.

Ngày 28/8/2014, Bộ Công an công bố quyết định thành lập Cục An ninh mạng, trực thuộc Bộ Công an.

Năm 2018, Cục An ninh mạng sáp nhập với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đổi tên thành Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngày 15/9/2026, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đổi tên thành Cục An ninh mạng. Trung tướng Lê Xuân Minh giữ chức Cục trưởng Cục An ninh mạng.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; cơ quan chuyên trách về bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống các loại tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh, trật tự.

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    Tags

    Cục An ninh mạng

    bộ công an

    Lê Xuân Minh

    an ninh mạng

    quyết định

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