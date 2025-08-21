Chiều 21/8, mạng xã hội lan truyền văn bản của một công ty luật tự nhận là đại diện pháp lý của rapper Negav với một số nội dung gây xôn xao. Liên quan đến văn bản trên, cách đây ít phút Fanpage chính thức của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã ra thông báo mời làm việc tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh vụ việc.

Thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao: Liên quan đến một văn bản lan truyền trên không gian mạng đề cập đến ông Đặng Thành An (NEGAV), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN LEGAL và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản.

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper. Trước khi có nghệ danh Negav, Đặng Thành An từng lấy tên "Oggy" - một nhân vật trong phim hoạt hình. Sau chương trình thực tế Hành Trình Rực Rỡ, Anh Trai Say Hi, Negav được nhiều khán giả dành sự quan tâm. Tuy nhiên vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi hồi tháng 9/2024, kéo theo đó là hàng loạt những phát ngôn bị cho là "cợt nhả" và "hạ thấp" phụ nữ trong quá khứ của anh bị đào lại khiến sự nghiệp đang lên của Negav ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những ngày qua, Negav tiếp tục trở thành tâm điểm vì ồn ào liên quan đến việc nam rapper làm khách mời đặc biệt tại sự kiện của một nhãn hàng sản phẩm dành cho phụ nữ. Lùm xùm này càng gây bàn tán hơn sau động thái của Negav trên mạng xã hội.

Cụ thể, Negav bất ngờ đăng lại một câu quote về Threads của mình với nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn". Không lên tiếng trực tiếp mà lại có động thái khó hiểu, Negav lần nữa thổi bùng tranh cãi khắp các diễn đàn mạng xã hội.