Cuba xác nhận cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại La Habana, tiết lộ ưu tiên hàng đầu của đất nước

Thi Anh |

Thông tin do Phó Tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, ông Alejandro García del Toro xác nhận.

Chính phủ Cuba hôm 20/4 xác nhận rằng họ vừa có cuộc gặp với các quan chức Mỹ trên đảo quốc này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn ở mức cao liên quan đến lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đối với quốc gia vùng Caribe.

Trước đó, ngày 17/4, AP dẫn lời các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ rằng các nhà ngoại giao Mỹ đã bay tới Cuba hồi đầu tháng 4 trong một nỗ lực ngoại giao mới, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2016.

Cả phía Mỹ và Cuba đều không công bố chính xác thời điểm cuộc họp diễn ra cũng như thành phần tham gia chi tiết của phái đoàn Mỹ.

Phó Tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba, ông Alejandro García del Toro, cho biết phái đoàn Mỹ bao gồm các trợ lý Ngoại trưởng và phái đoàn Cuba bao gồm các đại diện ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Theo ông García del Toro, cuộc trao đổi giữa hai bên được thực hiện một cách "tôn trọng và chuyên nghiệp", phái đoàn Mỹ không đưa ra bất kỳ lời đe dọa hay thời hạn chót nào như một số phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin trước đó.

“Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận năng lượng đối với đất nước là ưu tiên hàng đầu của phái đoàn chúng tôi”, ông García del Toro nhấn mạnh.

