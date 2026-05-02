Cuba vừa thông qua một quyết định quan trọng trên toàn quốc, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tham gia vào cuộc diễu hành Ngày Quốc tế lao động tại thủ đô Havana của Cuba, ngày 1/5/2026. Ảnh: Reuters

Ngày 29/4 vừa qua, Chính phủ Cuba đã ban hành Nghị quyết để tăng cường các cơ chế ngăn chặn tội phạm tài chính, từ đó thiết lập quy trình cập nhật cho việc giám sát cũng như kiểm soát những hoạt động kế toán. Được biết, đây là một phần trong hệ thống quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo TTXVN, ông Yenisley Ortiz Mantecón, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Vật giá, cho biết quy định mới là bước cải tiến so với quy định đã được áp dụng từ năm 2020. Cụ thể, văn bản pháp lý mới được mở rộng bao gồm các chủ thể kinh tế mới, và tăng cường các yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nhất là những tiêu chuẩn mà Cuba đã áp dụng với tư cách thành viên của Nhóm Hành động tài chính Mỹ Latinh (GAFILAT).

Thứ trưởng Yenisley Ortiz Mantecón cho biết thêm, việc cập nhật văn bản pháp luật sẽ tăng cường khả năng của Cuba trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, việc này cũng tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh tế và bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính tại quốc gia này.

Đáng chú ý, việc thực thi nghị quyết này tại Cuba sẽ đi kèm chương trình đào tạo quốc gia, với sự tham gia của chính quyền địa phương. Sự kết hợp này nhằm đảm bảo việc áp dụng thống nhất và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình.

Quyết tâm của Cuba nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính

Trên thực tế, tại Cuba, có hơn 1.300 kế toán viên được xác định là người lao động tự do, 146 doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs) và 7 hợp tác xã phi nông nghiệp thực hiện hoạt động này, và các Dự án Phát triển Địa phương được đưa vào quy định mới.

Việc ban hành Nghị quyết trên nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường khung pháp lý và thể chế theo Nghị định-Luật 317 về phòng, chống các loại tội phạm tài chính ban hành năm 2013. Đồng thời, đây cũng là một phần trong các chính sách công để giảm thiểu các hành vi bất hợp pháp, tham nhũng và vi phạm kỷ luật xã hội, thuộc Chương trình Kinh tế và Xã hội của Chính phủ Cuba.

Hơn nữa, các quy định mới này còn cấm cung cấp dịch vụ cho các cá nhân hoặc tổ chức có tên trong danh sách quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến khủng bố. Điều này phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Cuba kêu gọi thay đổi mô hình kinh tế

Người dân đi xe ba bánh tại Havana (Cuba). Ảnh: AP

Trong thời gian gần đây, Cuba liên tục có những động thái thay đổi quan trọng nhằm tạo tác động lớn tới nền kinh tế.

Cụ thể, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 2/3, theo hãng tin AP, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định Havana đang chịu tác động mạnh từ tình trạng phong tỏa dầu mỏ, cùng với việc nguồn cung từ Venezuela bị đình trệ. Do đó, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh quốc gia này cần tập trung ngay lập tức vào việc triển khai những thay đổi cấp bách và cần thiết đối với mô hình kinh tế - xã hội.

Trước mắt, chương trình cải tổ sẽ hướng tới mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương, cùng với việc tinh gọn bộ máy nhà nước và các cơ quan công quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ Cuba kêu gọi các địa phương chủ động hơn trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, song song với triển khai các dự án đầu tư với cộng đồng người Cuba ở hải ngoại.

Theo truyền thông Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, ưu tiên trước mắt của quốc gia này là đẩy mạnh sản xuất lương thực và cải tổ lưới điện quốc gia, nhất là trong bối cảnh tình trạng mất điện nghiêm trọng và gián đoạn nguồn cung nhiên liệu kéo dài.